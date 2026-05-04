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शाहजहांपुर में मेडिकल संचालक पर 2 बदमाशों ने ताना तमंचा, पुलिस की गिरफ्त में अकड़ ढीली पड़ी तो जोड़े हाथ

दवाइयों के खरीद के पैसों को लेकर छिड़ा विवाद, अपशब्द के साथ बदमाशों ने की गुंडई.

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दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार तो हाथ जोड़ते हुए नजर आए. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 5:28 PM IST

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शाहजहांपुर: जिले के 2 युवकों को गुंडागर्दी करना और मेडिकल स्टोर मालिक पर तमंचा दिखाना महंगा पड़ गया. तमंचे के साथ दबंगई करने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और धमकाने का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों गुंडों को अरेस्ट कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगतें नजर आए.

स्लग तमंचा लहराते वीडियो वायरल. (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल 2 दिन पहले थाना जलालाबाद क्षेत्र में मेडिकल स्टोर चलाने वाले राघवेंद्र सिंह से दवाइयों के खरीद के पैसों को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद इलाके का ही हिस्ट्री शीटर और संजय सिंह और शोभित सिंह अपने साथियों के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे. जिसके बाद खुलेआम तमंचा लहराते हुए नजर आए. इसी दौरान गुंडो ने मेडिकल स्टोर मालिक पर तमंचा तानकर फायर करते हुए अपशब्द कहना भी शुरू कर दिया. मेडिकल स्टोर मालिक बाल बाल बचा. तमंचा लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है.

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पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि रविवार को खुटरिया (थाना कांट) निवासी राघवेन्द्र सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संजय कुमार, शोभित सिंह, नितिन ठाकुर उर्फ कालू और अमित ठाकुर उर्फ खड़खड़ ने मेडिकल स्टोर संचालक पर तमंचा तानकर जानलेवा फायरिंग की और मारपीट की. मामले की गंभीरता को देखते हुए जलालाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू की.

पुलिस टीम ने ग्राम पुरैना मेन चौराहे के पास मेडिकल स्टोर से संजय कुमार निवासी गुनारा और शोभित सिंह निवासी ठिंगरी को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान शोभित सिंह के पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देशी तमंचा, नाल में फंसा खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए. वहीं, मामले में शामिल नितिन ठाकुर उर्फ कालू और अमित ठाकुर उर्फ खड़खड़ अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है.

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