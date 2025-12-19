ETV Bharat / state

यूपी में भीषण ठंड का अलर्ट; 50 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का बुलेटिन, पढ़िए डिटेल

यूपी में 3 दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मौसम विभाग ने तीन दिन का बुलेटिन जारी किया. इसके अनुसार 50 जनपदों में बेहद घना कोहरा छाया रहेगा. 17 जिलों में घना कोहरा रहेगा, जबकि 8 शहरों में मध्यम कोहरा रहेगा. इसे देखते हुए राहत आयुक्त ने कार्यालय के कंट्रोल रूम से 12 करोड़ 52 लाख लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर चेतावनी दी. राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद ने बताया कि प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को तीन दिन का बुलेटिन जारी किया है. इसमें पहले दिन प्रदेश के 50 जनपदों में रेड अलर्ट (अत्यन्त घना कोहरा), 17 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट (घना कोहरा) और आठ जनपदों में एलो एलर्ट (मध्यम कोहरा) जारी किया गया है. लोगों को मैसेज भेजकर दी गई जानकारी : मौसम विभाग ने 40 जनपदों में शीत दिवस का पूर्वानुमान जताया है. राहत आयुक्त की निगरानी में कंट्रोल रूम से लगातार मैसेज से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य अधिकारियों व आमजनमानस को चेतावनी का अलर्ट भेजा जा रहा है. कंट्रोल रूम की तरफ से सचेत ऐप के माध्यम से गुरुवार व शुक्रवार के बीच 12 करोड़ 52 लाख लोगों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मौसम का अलर्ट भेजा गया है.