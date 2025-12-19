ETV Bharat / state

यूपी में भीषण ठंड का अलर्ट; 50 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का बुलेटिन, पढ़िए डिटेल

राहत आयुक्त ने 12 करोड़ 52 लाख लोगों को भेजा मैसेज, 1070 पर कॉल करने वालों को मिल रही मदद.

यूपी में 3 दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड.
यूपी में 3 दिनों तक पड़ेगी भीषण ठंड. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : मौसम विभाग ने तीन दिन का बुलेटिन जारी किया. इसके अनुसार 50 जनपदों में बेहद घना कोहरा छाया रहेगा. 17 जिलों में घना कोहरा रहेगा, जबकि 8 शहरों में मध्यम कोहरा रहेगा. इसे देखते हुए राहत आयुक्त ने कार्यालय के कंट्रोल रूम से 12 करोड़ 52 लाख लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर चेतावनी दी.

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद ने बताया कि प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को तीन दिन का बुलेटिन जारी किया है. इसमें पहले दिन प्रदेश के 50 जनपदों में रेड अलर्ट (अत्यन्त घना कोहरा), 17 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट (घना कोहरा) और आठ जनपदों में एलो एलर्ट (मध्यम कोहरा) जारी किया गया है.

लोगों को मैसेज भेजकर दी गई जानकारी : मौसम विभाग ने 40 जनपदों में शीत दिवस का पूर्वानुमान जताया है. राहत आयुक्त की निगरानी में कंट्रोल रूम से लगातार मैसेज से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य अधिकारियों व आमजनमानस को चेतावनी का अलर्ट भेजा जा रहा है. कंट्रोल रूम की तरफ से सचेत ऐप के माध्यम से गुरुवार व शुक्रवार के बीच 12 करोड़ 52 लाख लोगों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मौसम का अलर्ट भेजा गया है.

राहत आयुक्त कार्यालय ने लोगों को भेजा मैसेज.
राहत आयुक्त कार्यालय ने लोगों को भेजा मैसेज. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम के अनुसार यात्रा का प्लान करें लोग : राहत आयुक्त ने बताया कि आगे भी मौसम विभाग के माध्यम से पूर्वानुमान और चेतावनी प्राप्त होने पर आम लोगों के मोबाइल पर मौसम संबंधी अलर्ट कंट्रोल रूम द्वारा भेजे जाएंगे. उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस मैसेज को पढ़कर उसी के अनुसार अपनी यात्रा करें. प्रत्येक व्यक्ति को शीतलहर और ठंड से बचने की जरूरत है. उन्होंने अपील की कि सरकार की तरफ से ठंड और शीतलहर से बचाव के संबंध में जारी गाइडलाइन का पालन करें.

कंट्रोल रूम से हो रही अलाव की निगरानी : राहत आयुक्त ने बताया कि कंट्रोल रूम से लोगों को मौसम के पूर्वानुमान का मैसेज लगातार भेजा जा रहा है. इसके साथ ही कंट्रोल रूम से प्रदेश के सभी जिलों में कंबल वितरण, रैन बसेरों और अलाव की स्थिति की निगरानी भी की जा रही है. यही नहीं आम जनता की आपात स्थिति में 1070 पर कॉल आने के बाद तत्काल सहायता दी जा रही है. यह नंबर प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों के लिए है.

यह भी पढ़ें : यूपी में कड़ाके की सर्दी; आगरा-कानपुर-फर्रुखाबाद में बंद रहेंगे स्कूल, प्रयागराज-बनारस-आजमगढ़ में 10 बजे से खुलेंगे विद्यालय

TAGGED:

DENSE FOG SEVERE COLD
UP 3 DAY WEATHER BULLETIN
WEATHER FORECAST
यूपी मौसम पूर्वानुमान कोहर ठंड
UP WEATHER ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.