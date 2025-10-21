यूपी में दीपावली की रात हादसे दर हादसे: आगरा में सिलेंडर फटा, बहराइच में पटाखे से बाइक के परखच्चे उड़े; एक की मौत
बनारस और लखनऊ में कबाड़ गोदाम और तीन दुकानों में लगी आग, दमकल ने पाया काबू.
आगरा/बहराइच/बनारस/लखनऊः यूपी में दीपावली की रात एक बाद एक कई जिलों में हादसे हुए. आगरा में सिलेंडर फटने से छह लोग घायल हो गए. वहीं, बहराइच में पटाखे में विस्फोट के चलते बाइक के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया. वहीं, वाराणसी में कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया. दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लखनऊ में तीन दुकानों में देर रात आग लग गई. मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग बुझाई.
1. आगरा में सिलेंडर फटा: जानकारी के मुताबिक हादसा जगदीशपुरा के किशोरपुरा की गली नंबर पांच में हुआ है. जब सिलेंडर में धमाका हुआ उस समय मकान के नीचे स्थित नाई की दुकान में लोग बाल कटवाने और सेविंग कराने के लिए बैठे थे. धमाका होने से चीख पुकार मच गई. मकान ढहने से मलबे में छह लोग दब गए. सूचना पर जगदीशपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मकान के मलबे से लोगों को बाहर निकाला.
एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि किशोरपुरा की गली नंबर पांच निवासी रामजीलाल के घर में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है. उसके मकान में दो दुकान हैं. एक सोने चांदी और दूसरी नाई की दुकान है. मकान गिरने से हादसे में छह लोग घायल हुए हैं. चार लोगों की हालत गंभीर हैं. दो राहगीर भी घायल हैं. सभी का उपचार कराया जा रहा है.
2. बहराइच में बाइक के परखच्चे उड़ेः एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा के मुताबिक दीपावली पर अस्थाई दुकानों के लाइसेंस बनाए गए थे. इसमें स्टेशन रोड के किनारे पटाखे की दुकानें लगी हुई थीं. इंदिरा नगर के रहने वाले अमन गर्ग पटाखा बेचने का काम करते हैं. उनके द्वारा घर से पटाखा मंगवाया गया था. इस पर बाइक पर सवार जहानाचक बंगला पकड़ी गांव का रहने वाले वीरेंद्र व मनीष पटाखा बाइक से लेकर आ रहे थे. अचानक बाइक का नियंत्रण बिगड़ गया. दोनों बाइक से गिरे और अचानक पटाखे में विस्फोट होने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान मनीष को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, वीरेंद्र का इलाज चल रहा है. पुलिस ने मनीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. एसपी सिटी ने बताया कि सीएफओ द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
3. बनारस में कबाड़ की दुकान में लगी आगः वाराणसी के चीफ फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत के मुताबिक भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित ब्रिज एंक्लेव कॉलोनी में प्रदीप कुमार की कबाड़ की दुकान है. उनकी दुकान में दीपावली की रात आग लग गई. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. स्थानीय पार्षद मदन मोहन तिवारी ने बताया कि दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. कोई हताहत नहीं हुआ.
4. लखनऊ की तीन दुकानों में लगी आगः जानकारी के मुताबिक आलमबाग क्षेत्र के बारा बिरवा स्थित राधेश्याम फोन केयर मोबाइल शॉप में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी. दुकान संचालक आदित्य ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. वहीं, सुशांत गोल्फ सिटी में मेडिकल स्टोर में लाखों की दवाएं जल गईं. दमकल ने पहुंचकर आग बुझाई. वहीं, सोमवार शाम करीब 7:34 बजे पीजीआई इलाके के कल्ली पश्चिम, यादव मार्केट में स्थित श्री बाला जी हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई. दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया.
