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अमरोहा के तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग ने जाल डालकर किया रेस्क्यू

अमरोहा में वन विभाग ने जाल बिछाकर मगरमच्छ को पकड़ा. ( Photo Credit; ETV Bharat )