अमरोहा के तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग ने जाल डालकर किया रेस्क्यू
मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और गंगा में छोड़ दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 1:21 PM IST
अमरोहा: गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कुदैना-चक में तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. तालाब के आसपास मगरमच्छ की मौजूदगी की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया. साथ ही वन विभाग को मामले की जानकारी देते हुए मगरमच्छ को जल्द पकड़वाने की गुहार लगाई गई. ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी.
मंगलवार सुबह वन विभाग की टीम गांव कुदैना-चक पहुंची. टीम ने ग्रामीणों की मदद से तालाब में जाल डाला और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और बाद में गंगा नदी में छोड़ दिया गया. मगरमच्छ के रेस्क्यू किए जाने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
ग्राम प्रधान रोहताश ने बताया कि तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद गांव के लोगों में काफी डर बना हुआ था. ग्रामीणों के सहयोग से तालाब में जाल डालकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. जिसके लिए गांव की ओर से वन विभाग टीम को प्रधान ने धन्यवाद किया.
वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद कुदैना-चक के ग्रामीणों ने राहत महसूस की है. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते मगरमच्छ को पकड़ लिए जाने से किसी अनहोनी की आशंका भी टल गई.
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