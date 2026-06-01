आया सीजन धान उगाने का; नर्सरी लगाने के लिए क्या सावधानी बरतें, बोआई से पहले क्या रखें ध्यान?
जिला कृषि अधिकारी ने किसान भाइयों को दी अहम सलाह, खेती किसानी के लिए बेहद फायदेमंद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 1:10 PM IST
मेरठ: देश को खदान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा दिलाने वाले धान के प्रति लोगों का क्रेज़ देखा जाता है. अगर जरा सी सावधानी बरती जाए और कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो धान की बंपर पैदावार लेकर किसान अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं. अगर नर्सरी सही समय पर लगाई जाएगी तो निश्चित समय सीमा में उसकी रोपाई भी हो जाएगी.
खरीफ का सीजन चल रहा है और आने वाले दिनों में अब धान की रोपाई शुरू हो जाएगी. उससे पहले धान की नर्सरी लगाई जाती है. इस खबर में आपको बताएंगे कि कब तक धान की पौध बनाने के लिए सही और उपयुक्त समय कब है. आइए जानते हैं नर्सरी लगाने के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होता है.
सबसे अच्छा समय जुलाई: इस बारे में जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि मेरठ जिले में लगभग 14000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है, सबसे खास बात ये है कि इस 14 हजार हेक्टेयर भूमि में से 95 फिसदी भूमि पर किसान सिर्फ बासमती की वैरायटी ही उगाते हैं. लगभग 5 फ़ीसदी धान की खेती करने वाले किसान मोटे धान या हाइब्रिड धान की खेती करते हैं.
जो किसान धान उगाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे उपयुक्त समय चल रहा है, धान की रोपाई के लिए नर्सरी डालने का ये सबसे अच्छा और उपयुक्त समय है, इसी समय किसान नर्सरी डालें, क्योंकि किसान 20 से 25 दिन के नर्सरी की रोपाई खेत में करते हैं. धान की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का होता है.
जानिए धान की किस्में: धान की खेती में 2 प्रकार की किस्में आती हैं, एक में है कम अवधि (Short duration) की किस्में, जबकि दूसरी अधिक अवधि (long duration), बासमती धान की वैरायटी पूसा बासमती -1509, ये कम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी होती हैं, धान की ये किस्म 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं. विशेष रूप से ऐसे किसान जो आलू की फसल उगाते हैं. उस क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छी होती है. क्योंकि आलू की जब बुवाई होती है वह धान की इस वैरायटी की फसल के पकने और कटने के बाद होती है.
धान की वैरायटी: इसके अलावा धान की वैरायटी पूसा बासमती- 1847, पूसा बासमती 1792, पूसा बासमती 1882, पूसा बासमती-1718 ये वैरायटियां 130 से 135 दिन में पक जाती हैं. इस तरह से दो तरह की वैरायटी किसानों को उपलब्ध भी कराई जाती है. जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि राजकीय बीज बिक्री में भी धान की यही वैरायटी जिनमें खासतौर से पूसा 1509, पूसा 1882, पूसा 1718, पूसा 1947 और पूसा 1892 बीज भंडारों पर भी अनुदान पर किसानों के लिए बांटी जाती हैं.
बारिश से बचाने के लिए करें ये उपाय: जो किसान धान लगाते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त तरीका यही है कि धान की नर्सरी लगाने से पहले 24 घंटे पहले अपनी पसंद के धान को किसान भिगोते हैं. उसके बाद उसकी पौध तैयार करने के लिए उसकी बुवाई करते हैं. किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जो क्यारी है जहां पौध तैयार करनी है, क्यारी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अकस्मात अगर बारिश हो जाती है तो पौधे बेहद ही नाजुक होते हैं, तो वह ऊंचे स्थान पर होने की वजह से खराब नहीं होते बच जाते हैं.
ये करेंगे तो फसल होगी मजबूत: ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पौधे कमजोर हो जाएगें तो आप जिस फसल को लगाने को लेकर तैयारी करने जा रहे हैं, वह कमजोर रह जाएगी. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि सामान्य तौर पर किसान नर्सरी पर कम ध्यान देते हैं जबकि पौध लगाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नर्सरी जितनी मजबूत होगी पौधे उतने ही मजबूत होगें. किसान वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी उसमें लगा सकते हैं इससे नर्सरी बहुत ही अच्छी तैयार होगी.
नमी की खास जरूरत: विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि जहां पौधे लगाए गए हैं उस पौधें में नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नौतपा भी चल रहा है, तो अगर पौधे में पानी की कमी हो जाएगी तो वह खराब और कमजोर भी हो सकते हैं. अगर पानी की कमी से मिट्टी में सुखापन आ जाए तो पौधे पर बहुत प्रभाव पड़ता है. यह बहुत जरूरी है कि उसकी रेगुलर देखभाल की जाए, अगर रोज देखभाल करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी.
मेरठ के मोदीपुरम में स्थित BEDF (बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन) के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार कहते हैं कि निश्चित समय अवधि के अंदर पौध तैयार करना उपयुक्त रहता है. ऐसे में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त नर्सरी लगा सकते हैं. खास तौर पर ये भी ध्यान रहे कि प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना चाहिए. साथ ही किसानों को ध्यान रखना है कि नर्सरी लगाने से पहले क्यारी की 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए.
ये भी पढ़ें: मेरठ: कृषि विभाग किसानों को दे रहा निःशुल्क बीज, जानिए कैसे मिलेगा?