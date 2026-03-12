ETV Bharat / state

सीएसएसआर प्रतियोगिता में दिखाया दम; यूपी एसडीआरएफ ने हासिल किया दूसरा स्थान, दिल्ली में मिला सम्मान

यूपी एसडीआरएफ ने हासिल किया दूसरा स्थान ( Photo credit: मीडिया सेल )

लखनऊ : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force) की 8वीं बटालियन में ऑल इंडिया एसडीआरएफ की सीएसएसआर (Collapsed Structure Search & Rescue) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. यह आयोजन 8 से 10 मार्च 2026 तक किया गया. इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया. इस दौरान टीमों ने आपदा राहत एवं खोज-बचाव से संबंधित अपनी दक्षता और कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है.



जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रतियोगिता के दौरान राज्यों की टीमों ने भूकंप अथवा भवन ढहने जैसी आपदाओं की स्थिति में मलबे में फंसे लोगों को खोजने एवं सुरक्षित निकालने की टेक्निक का प्रदर्शन किया. इसमें तकनीकी खोज, रेस्क्यू उपकरणों का उपयोग, टीम समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता तथा आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का मूल्यांकन किया गया.