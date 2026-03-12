सीएसएसआर प्रतियोगिता में दिखाया दम; यूपी एसडीआरएफ ने हासिल किया दूसरा स्थान, दिल्ली में मिला सम्मान
Published : March 12, 2026 at 8:25 PM IST
लखनऊ : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force) की 8वीं बटालियन में ऑल इंडिया एसडीआरएफ की सीएसएसआर (Collapsed Structure Search & Rescue) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. यह आयोजन 8 से 10 मार्च 2026 तक किया गया.
प्रतियोगिता का समापन समारोह 11 मार्च 2026 को Delhi Police Headquarters के आदर्श ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहाँ केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविन्द मोहन के करकमलों से सेनानायक SDRF उत्तर प्रदेश श्री अमित कुमार, IPS एवं टीम द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।
इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया. इस दौरान टीमों ने आपदा राहत एवं खोज-बचाव से संबंधित अपनी दक्षता और कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रतियोगिता के दौरान राज्यों की टीमों ने भूकंप अथवा भवन ढहने जैसी आपदाओं की स्थिति में मलबे में फंसे लोगों को खोजने एवं सुरक्षित निकालने की टेक्निक का प्रदर्शन किया. इसमें तकनीकी खोज, रेस्क्यू उपकरणों का उपयोग, टीम समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता तथा आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का मूल्यांकन किया गया.
उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा तथा एडीजी पीएसी रामकृष्ण स्वर्णकार के कुशल निर्देशन में एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है.
SDRF उत्तर प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार आईपीएस कमांडेंट अमित कुमार एवं उनकी टीम ने प्राप्त किया. प्रतियोगिता का समापन 11 मार्च 2026 को Delhi Police Headquarters स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में किया गया. इस दौरान भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे.
समारोह में अन्य विशिष्ट अतिथियों के तौर पर तामाम आलाधिकारी मौजूद रहे. भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन ने विजेता टीमों को सम्मानित करते हुए आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की महत्ता पर विचार व्यक्त किए. इस दौरान सभी SDRF टीमों के प्रयासों की सराहना की गई.
