ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में 10 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल, ये है वजह

डीएम की ओर से जारी किया गया आदेश, सभी बोर्ड के स्कूलों को करना होगा आदेश का पालन.

up schools will remain closed 10 august 2026 know resons
यूपी के इस जिले में दस अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जनपद में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किए है. सरकार का यह आदेश उन सभी परिषदीय,राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यताप्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू रहेगा जो कांवड़ यात्रा मार्ग या फिर डायवर्जन मार्ग में पड़ते है.बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगीं.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार 'श्रावण मास के पवित्र अवसर पर शिवभक्त कांवड़िये गंगाजल लेकर पैदल, वाहनों एवं डाक कांवड़ के रूप में आ रहे हैं. श्रावण मास के द्वितीय सोमवार 10 अगस्त 2026 को कांवड़ियों का अधिक संख्या में आगमन होगा, जिसके दृष्टिगत आवश्यकतानुसार विभिन्न मार्गों पर पुलिस द्वारा यातायात डायवर्जन भी लागू किया गया है, जिससे विद्यालयों में आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन प्रभावित हो सकता है.

अतः सुरक्षा के दृष्टिगत श्रावण मास के द्वितीय सोमवार 10 अगस्त 26 को काँवड़ मार्ग में पड़ने वाले राजकीय, अराजकीय, सहायताप्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन कक्षायें संचालित की जायेंगी, जिससे छात्र-छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो. आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए'.

आपको बता दें कि सावन के महीने में फिरोजाबाद जनपद की सड़कों पर भी बम-बम भोले और हर-हर महादेव के नारे गूंजते है.आगरा जनपद के गांव बटेश्वर जिसे मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है,यहां स्थापित प्रसिद्ध मंदिर के शिवलिंग में बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते है.

up schools will remain closed 10 august 2026 know resons
डीएम की ओर से जारी आदेश. (etv bharat)

दरअसल कांवड़िए कासगंज जनपद के सौरों जी से गंगाजल लाकर एटा और फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र में होते हुए बटेश्वर के लिए जाते है इसलिए एटा बार्डर से जिले में कांवड़िए जनपद में प्रवेश करते है और जसराना कस्बे,शिकोहाबाद और फिर नसीरपुर रोड़ से होते हुए बटेश्वर पहुंचते है. यही जनपद का प्रमुख यात्रा मार्ग है.इसी प्रकार कुछ कांवड़िए एटा बार्डर से अवागढ़ होते हुए टूंडला और फरिहा में एंट्री करते है और फिर आगरा के लिए रवाना होते है.

ये भी पढ़ेंः भक्ति की अगाध शक्ति ! रूस की मारिया मॉडलिंग छोड़ बनीं संन्यासी, भक्ति से लास्ट स्टेज के कैंसर को मात देने का दावा

ये भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा 2026; लोहे की कीलों पर लेटकर 150 किमी. की यात्रा, माता-पिता के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की

TAGGED:

UP SCHOOLS HOLIDAY
यूपी स्कूल अवकाश
UP SCHOOL BAND
UP SCHOOL CLOSED NEWS
UP SCHOOLS CLOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.