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यूपी में हीटवेव का कहर: मदरसा और बेसिक स्कूलों के समय में बदलाव, नया टाइम-टेबल जारी

भीषण लू से बच्चों को बचाने की कवायद: अब सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सूरज के तल्ख तेवर और हीटवेव की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. राहत आयुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) के निर्देशों के क्रम में बड़ा फैसला लिया गया है. मदरसा शिक्षा परिषद ने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षण कार्य के समय में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि दोपहर की प्रचंड धूप और लू की चपेट में आने से बच्चों को बचाया जा सके. मदरसा बोर्ड ने बदला शिक्षण कार्य का समय: मदरसा बोर्ड द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब तक जो मदरसे प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक संचालित हो रहे थे, वे अब प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे. इससे पूर्व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के लिए भी नया समय निर्धारित किया गया है. बेसिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी. विद्यालय की प्रार्थना सभा और योग का समय प्रातः 07:30 से 07:40 बजे तक तय किया गया है. बेसिक शिक्षा निदेशक का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)