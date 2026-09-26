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यूपी में आज भारी बारिश के चलते 16 जिलों के 8वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद, देखिए किन जिलों में आज छुट्टी है

गरज चमक के साथ भारी बारिश के चलते कई जिलों में डीएम ने दिए आदेश, रात में धड़ाधड़ जारी हुए आदेश.

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यूपी के 10 जिलों आज स्कूलों की छुट्टी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:57 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 8:33 AM IST

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लखनऊ: यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है. मौसम विभाग ने कई जिलों में आज भीषण वर्षा की संभावना जताई है. इसी के मद्देनजर कल देर रात 16 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. चलिए जानते हैं इन जिलों के बारे में.

  1. अलीगढ़: जिले में अत्यधिक बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर 26 सितंबर को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. यह अवकाश प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा. आदेश सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा. डीएम के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं. अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. बारिश और जलभराव को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.

  2. सहारनपुर: जिले में आज भारी बारिश के चलते सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश डीएम की ओर से जारी किया गया है. देर रात बीएसए ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया.
  3. अयोध्या: मौसम विभाग ने जिले में आज भारी बारिश की संभावना जताई है. इसी के चलते जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रखने के फैसला डीएम ने किया है.
  4. ललितपुर: जिले के सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
  5. मुजफ्फरनगर: बीएसए हरिकेश यादव ने आज जिले के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं.
  6. मुरादाबाद: भारी बारिश के चलते डीएम की ओर से जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

  7. आगरा: भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी आगरा ने 26 सितंबरको प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रखने के आदेश दिए हैं.
  8. मथुरा: जनपद में भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने 26 सितंबर को प्राइमरी से कक्षा 12 तक के अवकाश घोषित किया गया है.
  9. हरदोई: जिले में लगातार बारिश के चलते कल बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व निजी विद्यालय. बीएसए प्रभात मिश्रा ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
  10. वाराणसी: काशी में भी आज भारी बारिश की संभावना के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे.
  11. औरैया: मानसून एवं लगातार हो रही वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने 26 सितंबर को जनपद में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. वर्षा के कारण जलभराव, आवागमन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों तथा अन्य संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
  12. हमीरपुर: शुक्रवार को पूरे दिन हुई बारिश व शनिवार के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी मुकेश खरवार ने कक्षा एक से लेकर आठ तक के विद्यालयों का अवकाश घोषित किया है. शनिवार 26 सितंबर को सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे.
  13. मेरठ: मेरठ में भी आज कक्षा 1 से 12 वीं तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड,आईसीएसई बोर्ड समेत सभी समस्त 12 वीं तक के विद्यालयों में अवकाश के निर्देश दिए गए हैं.

  14. प्रयागराज: मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली (वज्रपात) की चेतावनी जारी किए जाने के बाद प्रयागराज जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.आज जनपद के सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों सहित समस्त डिग्री कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
  15. अमेठी: जिले में मौसम विभाग द्वारा अत्यधिक वर्षा, चक्रवाती तूफान एवं तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी किए जाने के चलते सभी शैक्षिणक संस्थाओं में 26 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर 26 सितंबर को कक्षा एक से पीजी तक सभी स्कूल-कॉलेजों में अवकाश रहेगा.
  16. फर्रुखाबाद: जिले में भारी बारिश की संभावना के चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 26 सितंबर को प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.


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Last Updated : September 26, 2026 at 8:33 AM IST

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