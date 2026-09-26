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यूपी में आज भारी बारिश के चलते 16 जिलों के 8वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद, देखिए किन जिलों में आज छुट्टी है

यूपी के 10 जिलों आज स्कूलों की छुट्टी. ( etv bharat )

लखनऊ: यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है. मौसम विभाग ने कई जिलों में आज भीषण वर्षा की संभावना जताई है. इसी के मद्देनजर कल देर रात 16 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. चलिए जानते हैं इन जिलों के बारे में.



