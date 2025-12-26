यूपी के इस जिले के स्कूलों में आज रहेगा अवकाश, डीएम ने जारी किया आदेश
कड़ाके की सर्दी के चलते लिया गया फैसला, शिक्षक समेत अन्य कर्मचारियों को आना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 8:07 AM IST|
Updated : December 26, 2025 at 8:12 AM IST
फर्रुखाबाद: यूपी में कड़ाके की सर्दी के चलते 26 दिसंबर को जिले के स्कूलों में अवकाश रहेगा. यह आदेश कड़ाके की सर्दी के चलते डीएम की ओर से जारी किया गया है. बता दें कि इससे पहले फर्रुखाबाद में नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों में 22 और 23 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया था.
डीएम ने जारी किया आदेश: फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि कड़ाके की सर्दी के चलते जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्कूलों में अवकाश का आदेश दिया है. 26 दिसंबर को सभी परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं समस्त प्रकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश रहेगा.
आदेश के मुताबिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर SIR, विभागीय कार्य एवं उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेशों का अनुपालन करेंगे.
कई जिलों में स्कूलों का समय बदला: बता दें कि कड़ाके की सर्दी के चलते वाराणसी, अंबेडकरनगर, फर्रुखाबाद, रायबरेली समेत छह जिलों में 22 से 24 दिसंबर तक अवकाश घोषित किए गए थे. वहीं, झांसी समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बढ़ाकर कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों का समय 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है. फर्रुखाबाद में अवकाश की सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है.
