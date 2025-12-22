ETV Bharat / state

यूपी के इन जिलों में आज स्कूल बंद, जानिए कब से कब तक छुट्टी, कई जिलों में स्कूल टाइमिंग बदली

लखनऊः यूपी में कड़ाके की सर्दी के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. 22 से 24 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है. वहीं, कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



अंबेडकरनगर में तीन दिन स्कूल बंद: जिले में सर्दी में तेजी से इजाफा हुआ है. सोमवार सुबह भी कड़ाके की सर्दी है. कड़ाके की ठंड व कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 22, 23 व 24 दिसंबर को अवकाश घोषित कर दिया है.



संत कबीरनगर में आज छुट्टी: कड़ाके की ठंड को देखते हुए संत कबीर नगर जिले में डीएम ने 22 दिसंबर को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय बंद करने के आदेश दिए हैं.



फर्रुखाबाद में दो दिन का अवकाश: फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि सर्दी के चलते जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने आदेश दिया है. डीएम की अनुमति मिलने के बाद सभी परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है. नर्सरी से कक्षा 12 तक के इन स्कूलों में 22 और 23 दिसंबर को अवकाश रहेगा.





रायबरेली में दो दिन अवकाश: रायबरेली बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ठंड के चलते जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दिशा निर्देश दिए हैं. डीएम के आदेश के अनुसार रायबरेली में प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक संचालित समस्त परिषदीय, केजीबीवी, सहायता प्राप्त, राजकीय मान्यता प्राप्त तथा समस्त बोर्ड्स के विद्यालयों में 22 और 23 दिसंबर को अवकाश रहेगा.