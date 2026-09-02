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UP के इन जिलों में आज School Holiday, जानिए कितनी क्लास तक के स्कूल रहेंगे बंद

यूपी के इन जिलों में आज School Holiday. ( etv bharat )

मिर्जापुर/अमेठी/फर्रुखाबाद/प्रयागराज/कौशांबी: यूपी में भारी बारिश का दौर जारी है. ऐसे में कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार देर शाम यूपी के दो जिलों में अवकाश घोषित किए गए हैं. चलिए आगे जानते हैं उन जिलों के बारे में.



मिर्जापुर और प्रयागराज में आज स्कूलों की छुट्टी मिर्जापुर में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने जगह-जगह जलजमाव भी कर दिया है.ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को हो रही है. इसी देखते हुए मिर्जापुर जिला अधिकारी पवन कुमार के निर्देश पर बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने आठवीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. प्रयागराज में भी आज प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. वहीं, रायबरेली में भी आठवीं तक के स्कूल आज बंद करने का आदेश जारी हुआ है. बीएसए ने जारी किया आदेश. (BSA ORDER Copy.) अमेठी में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज बंद