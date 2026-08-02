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यूपी में मेरठ और मुजफ्फनगर में कल से स्कूलों की छुट्टी, जानिए वजह

मेरठ/मुजफ्फरनगर: यूपी में सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा निकलनी शुरू हो गई है. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन रात कांवड़ यात्रा जारी है. ऐसे में स्कूली बच्चों को असुविधा न हो इसके लिए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश कर दिया गया है. चलिए जानते हैं किस जिले में कब तक स्कूल बंद रहेंगे.

मेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल बंद

मेरठ में सावन में कांवड़ यात्रा जारी है. दिन रात कांवड़िए शहर से गुजर रहे हैं. ऐसे में कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा न हो. इस संबंध में डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 3 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक अवकाश रहेगा. इनमें बेसिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान शामिल हैं. बता दें कि मेरठ से होते हुए कांवड़िए बड़ी संख्या में हरिद्वार की ओर जल लेने जाते हैं. पिछले वर्ष एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मेरठ से गुजरे थे. इससे शहर के ज्यादातर रास्ते व्यस्त हो गए थे. इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है. ​जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने जिले के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.