यूपी में मेरठ और मुजफ्फनगर में कल से स्कूलों की छुट्टी, जानिए वजह
कांवड यात्रा के मद्देनजर डीएम और बीएसए की ओर से जारी किया गया है आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 9:04 AM IST
मेरठ/मुजफ्फरनगर: यूपी में सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा निकलनी शुरू हो गई है. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन रात कांवड़ यात्रा जारी है. ऐसे में स्कूली बच्चों को असुविधा न हो इसके लिए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश कर दिया गया है. चलिए जानते हैं किस जिले में कब तक स्कूल बंद रहेंगे.
मेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल बंद
मेरठ में सावन में कांवड़ यात्रा जारी है. दिन रात कांवड़िए शहर से गुजर रहे हैं. ऐसे में कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा न हो. इस संबंध में डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 3 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक अवकाश रहेगा. इनमें बेसिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान शामिल हैं. बता दें कि मेरठ से होते हुए कांवड़िए बड़ी संख्या में हरिद्वार की ओर जल लेने जाते हैं. पिछले वर्ष एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मेरठ से गुजरे थे. इससे शहर के ज्यादातर रास्ते व्यस्त हो गए थे. इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है. जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने जिले के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
मुजफ्फरनगर में 10 तक स्कूलों की छुट्टी
मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर से भी बड़ी संख्या में कांवड़िए रोज गुजर रहे हैं. ऐसे में बीएसए की ओर से स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. आदेश के मुताबिक जिले के सभी स्कूल 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा. सभी को आदेश का शत प्रतिशत पालन करना होगा.
बता दें कि पश्चिमी यूपी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है. यह यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी. सावन खत्म होने के बाद ही यात्रा का समापन होगा. यह यात्रा पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों से गुजर रही है. इसी के मद्देनजर जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया जा रहा है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े.
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