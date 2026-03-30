यूपी के स्टूडेंट के बैंक खातों में आज आएगी छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति, सीएम योगी ट्रांसफर करेंगे 3350 करोड़
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनराशि डीबीटी के जरिए जारी करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:43 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छात्रवृत्ति एवं पारिवारिक लाभ योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण करेंगे. लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि इस मौके पर कक्षा 9-10 और दशमोत्तर के कुल 27,99,982 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में लगभग 3350 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि मुख्यमंत्री जारी करेंगे.
किसे कितनी छात्रवृत्ति: उन्होंने बताया कि लाभान्वित छात्रों में अनुसूचित जाति के 6,68,707 विद्यार्थियों को 467.94 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग के 4,95,793 विद्यार्थियों को 779.10 करोड़ रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13,52,357 विद्यार्थियों को 1838.59 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक वर्ग के 2,75,889 विद्यार्थियों को 252.76 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के 7,236 विद्यार्थियों को 11.61 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी.
ऐप भी तैयार कर रही सरकार: पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार “वंचितों को वरीयता कमजोर को प्राथमिकता” के संकल्प के साथ कार्य करते हुए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल कर रही है. छात्रवृत्ति योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूरी प्रणाली का ऑटोमेशन किया जा रहा है. आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी डेवलप किया जा रहा है.
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