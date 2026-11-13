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छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि फिर बढ़ी, अब 17 नवंबर तक करें आवेदन

देवरिया: जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है.



नवीन छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 नवंबर है. नवीनीकरण और हार्डकॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर हैय विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटाबेस में शामिल होने के लिए 19 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा. छात्रों के प्राप्तांक, उपस्थिति दर्ज करने और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आवेदन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है.



उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन विद्यालय के लॉगिन पर लंबित न रखा जाए. पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए संशोधित समय-सारणी जारी, 23 नवंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि कक्षा 9-10 और 11-12 के वंचित छात्रों के लिए तृतीय संशोधन के तहत नई समय-सारणी जारी हुई है.



विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन 13 से 20 नवंबर तक होगा. नवीनीकरण के लिए छात्र 20 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षण संस्थान 13 से 23 नवंबर तक सत्यापन कर आवेदन अग्रसारित करेंगे. नवीन आवेदन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 नवंबर, हार्डकॉपी जमा करने की अवधि 19 से 22 नवंबर और संस्थानों द्वारा सत्यापन की अवधि 13 से 23 नवंबर निर्धारित है.