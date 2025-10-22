ETV Bharat / state

संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए बांके बिहारी मंदिर में प्रार्थना, शिष्यों ने किया भजन-कीर्तन

संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए किया जा रहा पूजा-पाठ. ( Photo Credit; ETV Bharat )