संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए बांके बिहारी मंदिर में प्रार्थना, शिष्यों ने किया भजन-कीर्तन
देसी घी का बड़ा दीपक जलाकर भजन कीर्तन किया, राधा नाम का जप भी जारी.
मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना किया गया. इस दौरान मंदिर के पदाधिकारियों के साथ ही संत के शिष्य भी मौजूद रहे. मंदिर में देसी घी का बड़ा दीपक जलाकर भजन कीर्तन किया गया.
बता दें कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है. उनका इलाज जारी है. 2006 में पेट की बीमारी होने के कारण दोनों किडनी खराब हो गई थी. उनके स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग चिंताएं जता रहे हैं.
शिष्यों ने किया पूजनः श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रेमानंद के संत, शिष्य महा माधुरी दास और नवल नागरी दास सहित 30 शिष्यों ने विशेष पूजा अर्चना की. ठाकुर जी का देहरी पूजन गर्भ ग्रह पर किया गया, राधा नाम का कीर्तन भी किया गया. इस दौरान उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई.
दो दिन पहले निकाली थी पदयात्रा: बता दें कि प्रेमानंद महाराज ने रविवार को अपने आवास से 100 मीटर की दूरी तक की पदयात्रा निकाली. उनके दर्शन करने के लिए हजारों भक्त सड़क के दोनों किनारे खड़े हो गए और प्रेमानंद महाराज ने हाथ जोड़कर भक्तों से अभिवादन किया. पिछले 15 दिनों से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से सुबह 4 बजे निकल जाती थी, उसे अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया गया है.
मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने भी की प्रार्थनाः बांके बिहारी हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए उनके शिष्यों ने मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की थी. मंदिर में सभी लोगों ने ठाकुर जी के सामने भजन-कीर्तन किया ताकि संत प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ हो जाएं. प्रार्थना की गई कि ठाकुर जी उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करें ताकि वह फिर से दर्शन दे सकें.
