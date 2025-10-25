ETV Bharat / state

खेलते-खेलते मम्मी का क्लैचर निगल गई 2 साल की बच्ची, डॉक्टर ने बचाई जान, अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान

2 साल की बच्ची के गले में फंसा हेयर क्लेचर, ऐसे बची जान. ( Photo Credit; Getty Images )

संत कबीरनगर: यूपी के संत कबीरनगर में शहर कोतवाली क्षेत्र के कुईकोल गांव की रहने वाली 2 साल की मासूम बच्ची करिश्मा खेल-खेल में ही बाल में लगाने वाला मम्मी का क्लेचर निगल गई. पिता हरिभजन समेत जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया. उसे गंभीर हालत में लेकर जिला हॉस्पिटल ले जाया गया.

बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. गले के संवेदनशील हिस्से में क्लेचर फंसा होने के कारण मासूम की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी. एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई थी. उसके गले में फंसे क्लेचर को बाहर निकाल लिया गया है. उसकी हालत अब खतरे से बाहर है.

लगभग 24 से अधिक बच्चों की बचा चुके जान: आपको बता दे कि जिला अस्पताल में तैनात डॉ. त्रिपाठी अभी तक लगभग 24 से अधिक बच्चों के गले से सिक्का निकालकर जाने बचा चुके हैं.

डॉक्टर का कहना है कि यह मामला बहुत ही क्रिटिकल था. एक्सरे में साफ नहीं दिख रहा था कि इसकी साइज क्या है. क्लेचर काफी बड़ा भी था लेकिन अथक प्रयास के बाद सफलतापूर्वक यह क्लेचर बच्ची के गले से निकाला गया.

डॉक्टर ने अपील की है कि माता-पिता को अपने छोटे बच्चों का ध्यान देना चाहिए. ऐसे नुकीले और सिक्के जैसी चीजों को उनसे दूर रखना चाहिए. डॉक्टर ने कहा कि छोटे बच्चों की आदत होती है कि वह ऐसी चीजों को मुंह में डालते हैं, तो माता-पिता को बच्चों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जिससे ऐसी घटना ना हो.