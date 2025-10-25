खेलते-खेलते मम्मी का क्लैचर निगल गई 2 साल की बच्ची, डॉक्टर ने बचाई जान, अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान
संत कबीरनगर का मामला, डॉक्टर ने काफी मशक्कत के बाद बच्ची की जान बचाई.
Published : October 25, 2025 at 10:40 AM IST
संत कबीरनगर: यूपी के संत कबीरनगर में शहर कोतवाली क्षेत्र के कुईकोल गांव की रहने वाली 2 साल की मासूम बच्ची करिश्मा खेल-खेल में ही बाल में लगाने वाला मम्मी का क्लेचर निगल गई. पिता हरिभजन समेत जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया. उसे गंभीर हालत में लेकर जिला हॉस्पिटल ले जाया गया.
बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. गले के संवेदनशील हिस्से में क्लेचर फंसा होने के कारण मासूम की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी. एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई थी. उसके गले में फंसे क्लेचर को बाहर निकाल लिया गया है. उसकी हालत अब खतरे से बाहर है.
लगभग 24 से अधिक बच्चों की बचा चुके जान: आपको बता दे कि जिला अस्पताल में तैनात डॉ. त्रिपाठी अभी तक लगभग 24 से अधिक बच्चों के गले से सिक्का निकालकर जाने बचा चुके हैं.
डॉक्टर का कहना है कि यह मामला बहुत ही क्रिटिकल था. एक्सरे में साफ नहीं दिख रहा था कि इसकी साइज क्या है. क्लेचर काफी बड़ा भी था लेकिन अथक प्रयास के बाद सफलतापूर्वक यह क्लेचर बच्ची के गले से निकाला गया.
डॉक्टर ने अपील की है कि माता-पिता को अपने छोटे बच्चों का ध्यान देना चाहिए. ऐसे नुकीले और सिक्के जैसी चीजों को उनसे दूर रखना चाहिए. डॉक्टर ने कहा कि छोटे बच्चों की आदत होती है कि वह ऐसी चीजों को मुंह में डालते हैं, तो माता-पिता को बच्चों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जिससे ऐसी घटना ना हो.
माता-पिता इन चीजों से बच्चों को रखें दूर
रसोई
- तेज़ धार वाली चीज़ें: चाकू, कैंची और अन्य धारदार बर्तनों को बच्चों की पहुंच से दूर, बंद दराज या ऊंची अलमारियों में रखें.
- गर्म सतहें और तरल पदार्थ: स्टोव, गर्म बर्तन और उबलते हुए दूध,पानी से बच्चों को दूर रखें. खाना पकाते समय बच्चों को रसोई में न आने दें.
- सफाई का सामान और रसायन: डिटर्जेंट, क्लीनर, कीटनाशक और अन्य जहरीले पदार्थों को बंद अलमारियों में रखें.
- छोटी चीज़ें: ढक्कन, मैग्नेट, बैटरियां और अन्य छोटी चीजे को दूर रखें.
इलेक्ट्रिकल उपकरण
- बिजली के सॉकेट और तार: बच्चों को बिजली के खुले तारों की पहुंच से दूर रखें.
- बिजली के उपकरण: हीटर, पंखे और अन्य बिजली के उपकरणों को बच्चों से दूर रखें.
अन्य खतरनाक वस्तुएं
- दवाएं: सभी प्रकार की दवाओं, चाहे वे बच्चों की हों या बड़ो की, बच्चों की पहुंच से दूर और बंद जगह पर रखें.
- छोटे खिलौने और वस्तुएं: नोकदार और छोटे खिलौनों, गुब्बारों और अन्य चीजों को बच्चों से दूर रखें.
