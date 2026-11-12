यूपी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं 9 फरवरी से, 19 फरवरी तक दो पालियों में होगा एग्जाम
प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मध्यमा द्वितीय से उत्तर मध्यमा द्वितीय स्तर तक की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी 2027 तक चलेंगी.
उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव ओपी त्रिपाठी के स्तर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. परीक्षा कार्यक्रम में मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विषयों को शामिल किया गया है.
इस दिन होंगे प्रमुख विषयों के पेपर : 9 फरवरी को अनिवार्य संस्कृत, 10 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान और व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा होगी. 12 फरवरी को हिंदी, पालि, प्राकृत और नेपाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 13 फरवरी को विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल और इतिहास विषयों की परीक्षा होगी.
15 फरवरी को संस्कृतशास्त्रम्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्राच्यविज्ञानम् और प्राच्यवाणिज्यम् की परीक्षा होगी. 16 फरवरी को अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान, 17 फरवरी को अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा निर्धारित है. इसी क्रम में 18 फरवरी को अंग्रेजी और विभिन्न वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी, जबकि 19 फरवरी को गणित, गृहविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास, पुराण एवं संस्कृति तथा लेखाशास्त्र के पेपर होंगे.
परीक्षा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के निर्देश : परिषद के सचिव ओपी त्रिपाठी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए.
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