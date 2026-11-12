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यूपी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं 9 फरवरी से, 19 फरवरी तक दो पालियों में होगा एग्जाम

यूपी संस्कृत बोर्ड परीक्षा शेड्यूल जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मध्यमा द्वितीय से उत्तर मध्यमा द्वितीय स्तर तक की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी 2027 तक चलेंगी.

उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव ओपी त्रिपाठी के स्तर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. परीक्षा कार्यक्रम में मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विषयों को शामिल किया गया है.