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शराब देने से मना करने पर सेल्समैन की हत्या, रॉड से सिर पर ताबड़तोड़ वार

लखनऊ: मलिहाबाद के ढेडेमऊ गांव में सोमवार सुबह शराब न देने पर सेल्समैन अजय जायसवाल की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी ननक्के कश्यप ने दुकान खुलने से पहले शराब मांगी थी, जिस पर विवाद हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

​मृतक की पहचान सैय्यद बाड़ा निवासी अजय जायसवाल उर्फ रिंकू (35) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ढेडेमऊ गांव निवासी ननक्के कश्यप शराब ठेके पर पहुंचा और अजय से शराब की मांग करने लगा. चूंकि दुकान खुलने का समय नहीं हुआ था, अजय ने मना कर दिया. इसी बात से नाराज होकर ननक्के ने लोहे की रॉड उठा ली और अजय के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. ​अजय का सिर फटने से अत्यधिक खून बह गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए रज्जन नामक युवक को भी आरोपी ने पीटकर घायल कर दिया.