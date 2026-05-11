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शराब देने से मना करने पर सेल्समैन की हत्या, रॉड से सिर पर ताबड़तोड़ वार

बीचबचाव करने आए व्यक्ति के साथ भी आरोपी ने की मारपीट.

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सेल्समैन अजय जायसवाल (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 3:00 PM IST

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लखनऊ: मलिहाबाद के ढेडेमऊ गांव में सोमवार सुबह शराब न देने पर सेल्समैन अजय जायसवाल की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोपी ननक्के कश्यप ने दुकान खुलने से पहले शराब मांगी थी, जिस पर विवाद हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

​मृतक की पहचान सैय्यद बाड़ा निवासी अजय जायसवाल उर्फ रिंकू (35) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ढेडेमऊ गांव निवासी ननक्के कश्यप शराब ठेके पर पहुंचा और अजय से शराब की मांग करने लगा. चूंकि दुकान खुलने का समय नहीं हुआ था, अजय ने मना कर दिया. इसी बात से नाराज होकर ननक्के ने लोहे की रॉड उठा ली और अजय के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. ​अजय का सिर फटने से अत्यधिक खून बह गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए रज्जन नामक युवक को भी आरोपी ने पीटकर घायल कर दिया.

​इस हत्या के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इलाके में रात 12 बजे तक अवैध रूप से और महंगे दामों पर शराब बेची जाती है. ​कई अवैध कैंटीन संचालित हो रही हैं, जहां नियमों की अनदेखी की जाती है.

इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि शराब के नशे में हुए विवाद के बाद आरोपी ननक्के कश्यप ने इस घटना को अंजाम दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें: आगरा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, एक गिरफ्तार

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