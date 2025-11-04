सहारनपुर में पकड़ी गई 1 करोड़ 8 लाख की हेरोइन, एक तस्कर गिरफ्तार, कमीशन पर करता था सप्लाई, सप्लायर की तलाश
तस्कर के पास से मोबाइल फोन, 543 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, एक बैग बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 11:34 AM IST
सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 543 ग्राम हाई क्वालिटी की हेरोइन बरामद की है. इस सिलसिले में थाना गंगोह पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित इंटरनेशनल कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपये बता रही है.
पुलिस के अनुसार, स्मैक तस्कर थाना कैराना इलाके के गांव तितरवाड़ा का रहने वाला है, जो बरेली से स्मैक लाया था और कमीशन पर सहारनपुर में अलग-अलग स्थानों पर सप्लाई करता था. पुलिस ने तस्कर का मोबाइल कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है. साथ ही सप्लायर की तलाश की जा रही है.
'ऑपरेशन सवेरा' अभियान: बता दें कि सहारनपुर पुलिस ने मादक पदार्थों, नशे के अवैध कारोबार और प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदो सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत कार्रवाई की जा रही है.
पकड़ी गई 543 ग्राम हेरोइन: थाना गंगोह पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध नशे की तस्करी की सूचना पर शोएब, निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना, शामली को तीतरों तिराहे के पास कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया. जिसके पास से 543 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है. तस्कर के पास मोबाइल फोन, 1 बैग और 1000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं.
तस्कर के आपराधिक इतिहास की जांच: पुलिस पूछताछ में शोएब ने बताया कि वह कमीशन पर स्मैक सप्लाई करता है. उसके गांव के एक अन्य युवक के माध्यम से स्मैक मिली थी, जिसे वह गंगोह में सप्लाई करने लाया था. सप्लाई करने के बाद जो पैसा बतौर कमीशन मिलता, उसे आपस में बांट लेते थे. पकड़े गए अभियुक्त का सहारनपुर में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है. लेकिन पुलिस अन्य जनपदों में भी उसके अपराधिक इतिहास की जांच कर रही है. इस मामले में उसके साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
कॉल डिटेल से पता लगेगा कौन-कौन शामिल: शोएब के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वो स्मैक की सप्लाई कहां-कहां कर रहा था. पुलिस पूछताछ में तस्कर शोएब ने गंगोह थाना के इलाके में रहने वाले कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं. जिनके पास वो स्मैक सप्लाई करता था.
एसपी सागर जैन ने बताया, शोएब स्मैक को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर नशा करने वालों को और हरियाणा में सप्लाई कर रहा था. जिस माफिया के पास से यह स्मैक लेकर आया था, उसकी जानकारी कर ली गई है. जल्द ही टीमें बनाकर स्मैक सप्लायर को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.
