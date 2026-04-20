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अक्षय तृतीया पर मेरठ से निकली परशुराम शोभायात्रा, डिप्टी एसपी ने दी ये चेतावनी

गौरव पाराशर, डॉ. अंकुर और दीपांशु शर्मा के नेतृत्व में ये शोभायात्रा निकाली गई. इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी शिरकत की. लेकिन इस भारी भीड़ के बीच सुरक्षा का ऐसा 'चक्रव्यूह' था कि परिंदा भी पर नहीं मार सका."

मेरठ: मेरठ के परतापुर में सोमवार को भगवान परशुराम की शोभायात्रा निकाली गई. शॉप्रिक्स मॉल से शुरू हुए इस शोभायात्रा ने जब रफ्तार पकड़ी, तो पूरा शहर भगवामय हो गया. वहीं डिप्टी एसपी सूचियां सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, इसमें वह हुड़दंगियों को चेतावनी देती नजर आ रही हैं.

​शॉप्रिक्स मॉल के बाहर सुबह से ही माहौल जोश से लबरेज था. हजारों का हुजूम, हाथों में प्रतीकात्मक फरसा और जुबान पर 'जय परशुराम' के उद्घोष के साथ यह कारवां आगे बढ़ा. यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि रहे ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया. ​फूलों की बारिश और शंखनाद के बीच ये शोभायात्रा शताब्दी नगर के 4C शिव मंदिर पहुंची. यहां महाआरती के साथ इसका समापन हुआ.

इस दौरान प्रशासन की 'अभेद्य किलेबंदी' भी नजर आई. शॉप्रिक्स मॉल से लेकर शताब्दी नगर तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही. परतापुर थाना पुलिस और पीएसी के जवानों ने पूरे रूट को छावनी में तब्दील कर दिया था. खुफिया विभाग और आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले हुए थे. ​शोभायात्रा के दौरान जब कुछ उत्साही युवाओं ने फरसा और डंडे लहराकर हुड़दंग करने की कोशिश की, तो ड्यूटी पर तैनात डिप्टी एसपी सुचिता सिंह ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया.

उन्होंने तुरंत माइक संभाला और खुलेआम चेतावनी दी. ​"हुड़दंग करने वालों की लगातार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है. अगर मर्यादा लांघी तो सीधा केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा." ​इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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