यूपी RTO की देश में सबसे ज्यादा 49 सेवाएं हुईं फेसलेस, जल्द ही ये 2 सुविधाएं भी होंगी ऑनलाइन, वाहन मालिकों को बड़ी राहत
परिवहन विभाग की तरफ से की गई नई व्यवस्था, ऑनलाइन काम हो जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 8:47 AM IST
लखनऊ: वाहन स्वामियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है. वाहन के ट्रांसफर के लिए अब क्रेता और विक्रेता को आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता होगी. यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाएगी. इससे वाहन स्वामियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी. अपना आधार कार्ड लगाएंगे और परिवहन विभाग की तरफ से जारी प्रारूप ऑनलाइन भरेंगे. आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा इससे मान लिया जाएगा कि क्रेता और विक्रेता दोनों सही हैं. ऑनलाइन ही आरटीओ अप्रूवल दे देंगे. इसके अलावा अब किसी अन्य जिले में अपनी गाड़ी दर्ज करने के लिए एनओसी का आवेदन करने भी आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन ही एनओसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. यह सेवाएं वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देंगी. बता दें कि यूपी आरटीओ की अब तक 49 सेवाएं फेसलेस हो चुकीं हैं. यह आरटीओ सेवाओं के ऑनलाइन करने के मामले में देश में सर्वाधिक है.
सीएम योगी ये आदेश दे चुके हैं: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की सभी सेवाओं को फेसलेस किए जाने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. इसके बाद मुख्य सचिव की कुछ दिन पहले हुई बैठक में भी जो सेवाएं फेसलेस नहीं हुईं, उन्हें फेसलेस करने के निर्देश दिए. इसके बाद अब परिवहन विभाग बची हुई सेवाओं को फेसलेस करने की तैयारी कर चुका है. अभी तक उत्तर प्रदेश में 49 सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं. अब वाहन ट्रांसफर की सुविधा भी वाहन स्वामियों के लिए फेसलेस होगी. इससे वाहन स्वामियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. उन्हें वाहन के ट्रांसफर के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आराम से घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. आधार ऑथेंटिकेशन से यह काम पूरा हो जाएगा. क्रेता और विक्रेता के आधार कार्ड पर ओटीपी आएगा और ओटीपी फिल करने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी. जहां पर भी आरटीओ को किसी तरह का डाउट आउट होगा तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में ही आरटीओ आना होगा. अगर सारे दस्तावेज वैध होंगे तो आरटीओ की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा. इसी तरह ऑनलाइन ही वाहन की एनओसी की प्रक्रिया पूरी होगी.
इस वक्त ऐसे ट्रांसफर होते हैं वाहन: केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 55 (1) एवं 55 (2) के अनुसार प्रारूप 29 और 30 पर किया जाता है. इसके साथ मूल पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के साथ केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होता है.
वाहन ट्रांसफर का कार्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए प्रारूप 29 व 30 पर आवेदित करके 30 दिनों के भीतर करा लेना चाहिए.
इन कागजों की पड़ेगी जरूरत
- भरे हुए फॉर्म 29 और 30
- पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी)
- बीमा प्रमाण पत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण (पीयूसी)
- विक्रेता और क्रेता दोनों के पते का प्रमाण
- पैन कार्ड की प्रति या फॉर्म 60 (यदि पैन कार्ड नहीं है)
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट
- क्रेता का शपथ पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो
वाहन बिक्री करने के बाद अगर नहीं होता है ट्रांसफर तब...
- वाहन से संबंधित किसी भी कानूनी मामले जैसे दुर्घटना, चालान या अपराध में वाहन का उपयोग के लिए पूर्व मालिक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
- दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि बीमा पॉलिसी और आरसी में मालिक का नाम भिन्न होगा.
- वाहन से संबंधित किसी भी बकाया टैक्स या शुल्क के लिए पूर्व मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
वाहन ट्रांसफर की फीस कितनी है
केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 के अन्तर्गत वाहन के स्वामित्व अंतरण की फीस निर्धारित है, जो वाहन की श्रेणी पर निर्भर करता है. अगर वाहन वित्तपोषित (फाइनेंस) है तो सबसे पहले वाहन स्वामी को फाइनेंसर से एनओसी प्राप्त करनी होगी. एनओसी मिलने के बाद वाहन के वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. अगर वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है तो सबसे पहले पंजीयन प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा. इसके बाद पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त होने के बाद स्वामित्व अंतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 56 (1) के अनुसार वाहन स्वामी की मृत्यु होने की दशा में तीन माह के अंदर परिवार के सदस्यों को प्रारूप 31 में नियम 81 में निर्धारित फीस जमा कर आवेदन करना होता है.
यूपी में ये व्यवस्थाएं हुईं ऑनलाइन
परिवहन विभाग की ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन और परमिट सम्बंधी 49 सेवाएं अब तक ऑनलाइन हो चुकी हैं. इनमें से 16 सेवाएं ऐसी हैं जिनमें ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था बनाई गई. ऑटो अप्रूवल वाली सेवाओं के लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी. लर्नर लाइसेंस में पता बदलने, लर्नर लाइसेंस में फोटो व साइन बदलना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना, लर्नर लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (जिसमें वाहन चलाने की दक्षता जांचने की जरूरत नहीं है), ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना ऑनलाइन हो गया है. ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो व साइन बदलना, लाइसेंस से वाहन का श्रेणी समर्पण, डुप्लीकेट सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, कंडक्टर लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना, पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता बदलना जैसी सेवाएं शामिल हैं. वाहन फोर से सम्बंधित पांच सेवाओं, सारथी फोर से सम्बंधित 22 सेवाओं और परमिट से सम्बंधित छह सेवाएं ऑनलाइन हैं.
किस राज्य की कितनी सेवाएं अब तक फेसलेस
उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 49 सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं. इसके अलावा असम में 46, वेस्ट बंगाल में 46, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 42, महाराष्ट्र में 42, आंध्र प्रदेश में 42, राजस्थान में 35, गुजरात में 34, हरियाणा में 34, जम्मू कश्मीर में 31 सेवाएं फेसलेस हो गईं हैं. बिहार में 31, गोवा में 27, दादरा नगर हवेली में 26, मध्य प्रदेश में 24, दिल्ली में 22, पंजाब में 22, छत्तीसगढ़ में 21, चंडीगढ़ में 21 सर्विस फेसलेस हुईं हैं. केरल में 20, हिमांचल प्रदेश में 17, मणिपुर में 13, सिक्किम में 12, उड़ीसा में 12, मेघालय में 11, झारखंड में नौ, पुडुचेरी में नौ, लद्दाख में पांच, मिजोरम में चार, अरुणाचल प्रदेश में तीन, नागालैंड में तीन, त्रिपुरा में तीन, उत्तराखंड में तीन, अंडमान एंड निकोबार में दो और लक्षद्वीप में एक सेवा फेसलेस हुई है.
अफसर क्या बोले: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) सुनीता वर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आवेदकों की सुविधा के लिए सभी सेवाएं फेसलेस करने की दिशा में अग्रसर हैं. अब वाहन ट्रांसफर और एनओसी की भी सुविधा ऑनलाइन करने की तैयारी है जिससे आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े. परिवहन विभाग की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को प्रस्ताव भेज दिया गया है. इस पर मुहर लगने के बाद यह दोनों सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी.
