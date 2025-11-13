ETV Bharat / state

यूपी RTO की देश में सबसे ज्यादा 49 सेवाएं हुईं फेसलेस, जल्द ही ये 2 सुविधाएं भी होंगी ऑनलाइन, वाहन मालिकों को बड़ी राहत

लखनऊ: वाहन स्वामियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है. वाहन के ट्रांसफर के लिए अब क्रेता और विक्रेता को आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता होगी. यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाएगी. इससे वाहन स्वामियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी. अपना आधार कार्ड लगाएंगे और परिवहन विभाग की तरफ से जारी प्रारूप ऑनलाइन भरेंगे. आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा इससे मान लिया जाएगा कि क्रेता और विक्रेता दोनों सही हैं. ऑनलाइन ही आरटीओ अप्रूवल दे देंगे. इसके अलावा अब किसी अन्य जिले में अपनी गाड़ी दर्ज करने के लिए एनओसी का आवेदन करने भी आरटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन ही एनओसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. यह सेवाएं वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देंगी. बता दें कि यूपी आरटीओ की अब तक 49 सेवाएं फेसलेस हो चुकीं हैं. यह आरटीओ सेवाओं के ऑनलाइन करने के मामले में देश में सर्वाधिक है.





सीएम योगी ये आदेश दे चुके हैं: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की सभी सेवाओं को फेसलेस किए जाने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. इसके बाद मुख्य सचिव की कुछ दिन पहले हुई बैठक में भी जो सेवाएं फेसलेस नहीं हुईं, उन्हें फेसलेस करने के निर्देश दिए. इसके बाद अब परिवहन विभाग बची हुई सेवाओं को फेसलेस करने की तैयारी कर चुका है. अभी तक उत्तर प्रदेश में 49 सेवाएं फेसलेस हो चुकी हैं. अब वाहन ट्रांसफर की सुविधा भी वाहन स्वामियों के लिए फेसलेस होगी. इससे वाहन स्वामियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. उन्हें वाहन के ट्रांसफर के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आराम से घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. आधार ऑथेंटिकेशन से यह काम पूरा हो जाएगा. क्रेता और विक्रेता के आधार कार्ड पर ओटीपी आएगा और ओटीपी फिल करने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी. जहां पर भी आरटीओ को किसी तरह का डाउट आउट होगा तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में ही आरटीओ आना होगा. अगर सारे दस्तावेज वैध होंगे तो आरटीओ की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा. इसी तरह ऑनलाइन ही वाहन की एनओसी की प्रक्रिया पूरी होगी.



इस वक्त ऐसे ट्रांसफर होते हैं वाहन: केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 55 (1) एवं 55 (2) के अनुसार प्रारूप 29 और 30 पर किया जाता है. इसके साथ मूल पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के साथ केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होता है.

वाहन ट्रांसफर का कार्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए प्रारूप 29 व 30 पर आवेदित करके 30 दिनों के भीतर करा लेना चाहिए.





इन कागजों की पड़ेगी जरूरत

