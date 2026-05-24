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यूपी में इन 3 तरह की नौकरियों की बड़ी डिमांड, जानिए तनख्वाह, इंटरव्यू में काम आएगी ये जानकारी

उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित राजकीय आईटीआई में आयोजित रोजगार मेले में मिली नौकरी.

up rojgar sangam mela what kind of jobs are youth getting most employment
UP Rojgar Mela. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:07 AM IST

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Updated : May 24, 2026 at 9:58 AM IST

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अमेठी: यूपी के रोजगार मेलों (UP Rojgar Mela) में कई युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं. इन रोजगार मेलों में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं है. योग्यता के हिसाब से नौकरी ऑफर की जा रही है. इसी तरह का एक रोजगार मेला शनिवार को अमेठी स्थित राजकीय आईटीआई में आयोजित किया गया. इसमें 264 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. इनमें 156 युवाओं को नौकरी मिली. सबसे ज्यादा तीन तरह की नौकरियां ऑफर की गई. चलिए आगे बताते हैं इनके बारे में.

सबसे ज्यादा इस कंपनी ने दी जॉब: रोजगार मेला जिला सेवायोजन कार्यालय एवं राजकीय आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ. कंपनियों द्वारा साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के उपरांत 156 अभ्यर्थियों का चयन किया गया. सबसे ज्यादा जॉब एलएंडटी कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने ऑफर की. इस कंपनी ने 72 युवाओं को रोजगार के लिए चुना. इसे ऐसे देख सकते हैं कि निर्माण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार के मौके मिल रहे हैं. इनमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, क्ववालिटी कंट्रोलर, कंन्स्ट्रक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर समेत कई तरह की जॉब निर्माण से जुड़ी कंपनियां दे रही हैं. रोजगार मेले में भाग लेने से पहले इन पदों के लिए जरूरी जानकारी जुटा सकते हैं.

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यूपी रोजगार मेला. (etv bharat)


दूसरे नंबर पर इस कंपनी की जॉब: रोजगार मेले में दूसरे नंबर पर वेल्सपन कम्पनी रही. इस कंपनी ने 51 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर की. यह कंपनी टैक्सटाइल और बड़े व्यास के लाइन पाइप और डक्टाइल आयरन पाइप बनाने में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में मानी जाती है. इस कंपनी में कई तरह के पदों के लिए जॉब ऑफर किए गए हैं. किसी अन्य रोजगार मेले में भाग लेने से पहले आप इस कंपनी और काम के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. यह जानकारी आपके लिए चयन में काम आ सकती है.

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यूपी रोजगार मेला. (etv bharat)



तीसरे नंबर पर रही ये कंपनी: रोजगार मेले में तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी कंपनी के जॉब रहे. एसआईएस सिक्योरिटी कम्पनी ने 33 युवाओं को रोजगार ऑफर किए. इस रोजगार मेले में जो नौकरियां ऑफर की गई उनका वेतनमान करीब 20 हजार रुपए प्रति माह रहा है.

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यूपी रोजगार मेला. (etv bharatetv bharat)
आपको बता दें कि सिक्योरिटी कंपनी में तीन तरह की जॉब ऑफर की जाती है. शुरुआती स्तर पर एक सिक्योरिटी गार्ड का वेतन 15 रुपए से शुरू होता है. वहीं, अनुभवी गनमैन का सबसे ज्यादा वेतन 30 हजार रुपए प्रति माह तक होता है. इस तरह की जॉब दसवीं पास युवाओं को आसानी से मिल सकती है. कम योग्यता वाले युवाओं के लिए इस तरह की जॉब बेहद अच्छी मानी जाती है.



इस अवसर पर जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी एवं राजकीय आईटीआई अमेठी के प्रधानाचार्य एम.पी. सिंह ने उपस्थित अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं. प्रधानाचार्य शिवाकान्त द्विवेदी एवं प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह द्वारा प्रतिभागी अभ्यर्थियों भी मौजूद रहे.

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Last Updated : May 24, 2026 at 9:58 AM IST

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