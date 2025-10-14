ETV Bharat / state

योगी सरकार का उपहार; दीपावली और छठ पर घर जाने में नहीं होगी दिक्कत, दिल्ली से पूर्वांचल तक चलेगी अतिरिक्त बसें

यूपी रोडवेज ने भीड़ को देखते हुए बनाई योजना, रोडवेज के ड्राइवरों और कंडक्टरों की भी होगी चांदी

यूपी रोडवेज की बसें.
यूपी रोडवेज की बसें. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:10 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: योगी सरकार ने रोजगार की तलाश में अपनों से दूर रह रहे लोगों को दीपावली, भैयादूज और छठ पर सहूलियत देने की योजना तैयार की है. प्रदेश में 18 से 30 अक्टूबर तक प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली से पूर्वांचल तक चलेगी अतिरिक्त बस सेवाः परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि पर्वों पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर सहित प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी. इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा के लिए भी बसों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. छठ पर्व के दौरान पूर्वांचल के लाखों लोगों का घर वापसी का सफर बिना किसी असुविधा के पूरा हो, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है.

सभी बसें रहेंगी ऑन रोडः परिवहन मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अवधि में सभी निगम बसें शत-प्रतिशत ऑन रोड रहें. किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन नहीं किया जाए. बसों की असेम्बली, स्पेयर पार्ट्स और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्रों की व्यवस्था की जाए.

कर्मचारियों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहनः प्रोत्साहन अवधि में कार्यरत चालकों, परिचालकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि जो ड्राइवर-कंडक्टर 12 दिन ड्यूटी करते हुए औसतन 300 किलोमीटर प्रतिदिन बस संचालन करेंगे, उन्हें 400 रुपए प्रतिदिन की दर से 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अगर कोई कर्मचारी 13 दिन लगातार ड्यूटी करता है और तय मानक पूरा करता है तो उसे 450 रुपये प्रतिदिन की दर से 5850 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी.

मिलेगा इतना अतिरिक्त मानदेयः अनुबंधित ड्राइवर-कंडक्टरों को मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर 0.55 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा. कार्यशाला कर्मचारियों को 13 दिन लगातार ड्यूटी पर 2500 रुपये और 12 दिन पर 2100 रुपए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी. उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10,000 रुपये, सेवा प्रबंधकों को 5,000 रुपए और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा अनिवार्यः परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यह भी कहा है कि प्रोत्साहन अवधि में प्रवर्तन दल लगातार निरीक्षण करें और सभी चालकों-परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाए जिससे यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो.

