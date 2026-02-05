ETV Bharat / state

UP Roadways vs Electric Bus: यूपी में अब किसका किराया कितना महंगा-सस्ता?, जानिए

परिवहन निगम ने तय किया इलेक्ट्रिक बसों का किराया, विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश.

up roadways vs electric bus fair know whose fare cheap or expensive
यूपी की इलेक्ट्रिक बसों का किराया अब रोडवेज से कितना महंगा-सस्ता. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:12 AM IST

4 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने इलेक्ट्रिक बसों (Electric Bus) का किराया तय कर दिया है. आखिर यह किराया यूपी रोडवेज (UP ROADWAYS) बसों से कितना महंगा और सस्ता होगा चलिए आगे आपको इसके बारे में बताते हैं.


कितना किसका किराया: नॉन एसी इलेक्ट्रिक बसों का किराया साधारण रोडवेज बसों के समान होगा. जनरथ 3/2 बसों का किराया जितना है उतना ही इलेक्ट्रिक 3/2 एसी बसों का होगा. जितना किराया जनरथ 2/2 बसों का है उतना ही 2/2 इलेक्ट्रिक एसी बसों का होगा. एसी स्लीपर और इलेक्ट्रिक स्लीपर एसी का बस का किराया एक समान निर्धारित किया गया है. हाई एंड वॉल्वो की तरह ही हाई एंड इलेक्ट्रिक एसी बसों का किराया यात्रियों से वसूल किया जाएगा. परिवहन निगम के प्रधान प्रबंध (संचालन) की तरफ से किराए की दरें तय कर प्रदेश भर के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो और वित्त को निर्देशित कर दिया गया है.

बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में अब डीजल बसों के साथ ही इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हो गईं हैं. साधारण और एसी बसों की तरह ही अब साधारण इलेक्ट्रिक और एसी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जो प्रदेश के विभिन्न रूटों पर संचालित हो रही हैं और यात्रियों को प्रदूषण रहित यात्रा उपलब्ध करा रही हैं. अभी तक इलेक्ट्रिक बसों का किराया निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन अब इन सभी बसों का किराया निर्धारित कर दिया गया है. परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार की तरफ से इलेक्ट्रिक साधारण और इलेक्ट्रिक एसी बसों का किराया जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

up roadways vs electric bus fair know whose fare cheap or expensive
जारी किया आदेश. (upsrtc)

किराए में कितनी बढ़ोत्तरी: साधारण रोडवेज बस सेवा के बराबर ही इलेक्ट्रिक नॉन एसी बस सेवा का किराया एक रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रियों से वसूल किया जाएगा. एसी जनरथ 3/2 की तरह ही इलेक्ट्रिक 3/2 एसी बस का प्रति किलोमीटर किराया 163.86 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है. एसी जनरथ 2/2 की तरह इलेक्ट्रिक 2/2 एसी बस का किराया यात्रियों से 193.76 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वसूल किया जाएगा. एसी स्लीपर की तरह इलेक्ट्रिक स्लीपर एसी बस का किराया 258.78 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रियों को चुकाना होगा. इसी तरह हाई एंड वॉल्वो बस के बराबर ही हाई एंड इलेक्ट्रिक एसी बसों का किराया 286.14 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रियों को भुगतान करना होगा. इलेक्ट्रिक बसों के लिए किराए की सूची परिवहन निगम की तरफ से जारी कर दी गई है और इसे लागू भी कर दिया गया है. यानी अब जिस तरह रोडवेज की साधारण बसों से सफर करने पर यात्रियों को जितना किराया चुकाना होता है उतना ही साधारण इलेक्ट्रिक बसों से यात्रा करने पर किराए का भुगतान करना होगा. एसी जनरथ से सफर करने के समान ही एसी इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने पर भी उतना ही किराया अदा करना होगा.



लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक ने संभाला कार्यभार: लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में अमरनाथ सहाय ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त) संजीव कांत सहाय, जो लखनऊ क्षेत्र के नोडल अधिकारी भी हैं, ने भी इंस्पेक्शन किया. इस दौरान उन्हें टॉयलेट में गंदगी मिली. नलों से पानी लगातार बह रहा था. बस स्टेशन पर गंदगी नजर आई जिसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसे तत्काल दुरुस्त कराया जाए. यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए. उन्हें शुद्ध पेयजल मिले. इसके अलावा बस स्टेशन के सामने लग रहे जाम को खाली करने के निर्देश दिए. लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि यात्री सुविधा हमारी प्राथमिकता है. यात्रियों को बस स्टेशन पर सभी तरह की सुविधा सुचारु रूप से मिले इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. बस स्टेशन के निरीक्षण के दौरान बस स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग को जाम मुक्त रखना, बसों की समयसारिणी चस्पा करने, वास्तविक टाइम टेबल के अनुसार बसों का संचालन कराए जाने और साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए.

