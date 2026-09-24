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प्राइवेट बसों का कॉकस होगा खत्म: यूपी रोडवेज के बेड़े में पहली बार शामिल होंगी 30 स्लीपर बसें, जानें किन राज्यों के लिए शुरू होगी सेवा

बिहार और राजस्थान के लिए चलेंगी यूपी रोडवेज की स्लीपर बसें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में साढ़े 14 हजार से ज्यादा बसें शामिल हैं. इनमें साधारण बसों के अलावा एसी और इलेक्ट्रिक बसें भी हैं, लेकिन अभी तक रोडवेज के पास स्लीपर बसें नहीं थीं. इसका फायदा निजी बस ऑपरेटर उठाते आ रहे हैं, क्योंकि यात्री स्लीपर बसों में सफर करना पसंद करते हैं. सुविधा न होने से यात्रियों को मजबूरी में प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता था. 25 सितंबर को फाइनल होगा टेंडर, 2 महीने में शुरू होगी सेवा: अब अवैध बसों का कॉकस तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पूरी तैयारी कर ली है. अनुबंधित स्लीपर बसों के लिए 25 सितंबर को टेंडर फाइनल हो जाएगा. इसके बाद दो महीने के अंदर नई स्लीपर बसें रोडवेज के बेड़े में जुड़ जाएँगी. इससे यात्रियों का सफर आरामदायक होगा और वे सोते हुए यात्रा कर सकेंगे. यूपी परिवहन निगम की बड़ी तैयारी: 2 महीने में सड़कों पर दौड़ेंगी अनुबंधित स्लीपर बसें. (Photo Credit: ETV Bharat)