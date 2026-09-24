प्राइवेट बसों का कॉकस होगा खत्म: यूपी रोडवेज के बेड़े में पहली बार शामिल होंगी 30 स्लीपर बसें, जानें किन राज्यों के लिए शुरू होगी सेवा
25 सितंबर को टेंडर फाइनल होने के बाद दो महीने में दिल्ली, बिहार और राजस्थान आदि के लिए स्लीपर बसों का संचालन शुरू हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:52 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में साढ़े 14 हजार से ज्यादा बसें शामिल हैं. इनमें साधारण बसों के अलावा एसी और इलेक्ट्रिक बसें भी हैं, लेकिन अभी तक रोडवेज के पास स्लीपर बसें नहीं थीं. इसका फायदा निजी बस ऑपरेटर उठाते आ रहे हैं, क्योंकि यात्री स्लीपर बसों में सफर करना पसंद करते हैं. सुविधा न होने से यात्रियों को मजबूरी में प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता था.
25 सितंबर को फाइनल होगा टेंडर, 2 महीने में शुरू होगी सेवा: अब अवैध बसों का कॉकस तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पूरी तैयारी कर ली है. अनुबंधित स्लीपर बसों के लिए 25 सितंबर को टेंडर फाइनल हो जाएगा. इसके बाद दो महीने के अंदर नई स्लीपर बसें रोडवेज के बेड़े में जुड़ जाएँगी. इससे यात्रियों का सफर आरामदायक होगा और वे सोते हुए यात्रा कर सकेंगे.
दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी बसें, 8 साल का होगा अनुबंध: इन बसों का संचालन दिल्ली, देहरादून, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए किया जाएगा. परिवहन निगम की इस योजना में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया है. अंतरराज्यीय रूटों पर संचालन के लिए बसों का 8 साल तक का अनुबंध किया जाएगा. इससे यूपी से बाहर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
42 नई वोल्वो बसें भी खरीदेगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम: इसके अलावा परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए 42 नई वातानुकूलित वोल्वो बसें भी खरीदेगा. ये वोल्वो बसें रोडवेज की अपनी संपत्ति होंगी. अगले गर्मी के सीज़न तक इन बसों को बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि 30 अनुबंधित स्लीपर बसों का टेंडर ओपेन होते ही प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएगी.
इंटरस्टेट रूट:
- बाराबंकी-देवा-सीतापुर-जयपुर-अजमेर
- मेरठ-अजमेर वाया दिल्ली
- जयपुर-लखनऊ
- आगरा-कैला देवी
- अयोध्या-कानपुर-इंदौर
- वाराणसी-कोटा वाया झांसी
- लखनऊ-कोटा वाया झांसी
- मथुरा-दिल्ली-कटरा
- अयोध्या-जयपुर
- लखनऊ-जयपुर
- बरेली-चंडीगढ़
- कानपुर-इंदौर
- लखनऊ-पुष्कर
- लखनऊ-गया
- कानपुर-कोटा
- मेरठ-कोटा
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