यूपी रोडवेज भर्ती: 6500 पदों पर चालकों और परिचालकों को मौका, जानिए कब से होगी नियुक्ति

लखनऊ: बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संविदा और आउटसोर्स पर नौकरी लेकर आ रही है. बेरोजगार युवाओं के लिए यह मौका है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में चालक और परिचालक पद पर नौकरी पा सकते हैं. परिवहन निगम में इसी माह के अंत से साढ़े छह हजार चालक परिचालकों की भर्ती शुरू होगी. चालक संविदा पर तो परिचालक आउटसोर्स रखे जाएंगे.





परिवहन मंत्री ने की समीक्षा बैठक: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम मुख्यालय के सभागार कक्ष में मंगलवार को परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि इस माह के अंत से 3060 चालको और 3614 परिचालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. चालक-परिचालकों की भर्ती से बसों के संचालन में और सुधार होगा. इससे यात्रियों को राहत मिलेगी.





ये दिशा-निर्देश भी दिए: परिवहन मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बसों के संचालन में सुधार लाया जाए. जिन क्षेत्रों में बसों के संचालन में एवं आय में कमी की शिकायत पायी जाए, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक/ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. परिवहन मंत्री ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि बजट को शत-प्रतिशत खर्च करें. बसों की खरीद प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए. बसों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे प्रदेश की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके. बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम प्रभु एन. सिंह, विशेष सचिव परिवहन केपी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.



