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यूपी रोडवेज की बसें बन रहीं आग की भट्ठी, पुरानी एसी बसें राह चलते पैसेंजरों को दे रहीं धोखा

UPSRTC की साधारण और एसी बसों में भी यात्रियों की राहत नहीं. सैकड़ों खटारा बसें सड़कों पर चलते-चले पैसेंजरों के लिए मुसीबत बन रही हैं.

UP ROADWAYS BUS FIRE IN SUMMER
एसी बस के चालक बोले पूरी बस एसी, बस हमारा केबिन उगलता है आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:49 AM IST

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Updated : June 12, 2026 at 11:32 AM IST

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लखनऊ: गर्मी में रोडवेज की साधारण बसें आग की भट्ठी बन रही हैं. इससे यात्रियों का सफर दूभर हो रहा है. भीषण गर्मी में पसीना बहाते हुए यात्रियों को अपना सफर किसी तरह पूरा करना पड़ रहा है. ऐसे में जिन यात्रियों का बजट थोड़ा ज्यादा है, तो वे साधारण बसों की गर्मी से परेशान होकर जाने की बजाय एसी बसों की तरफ रुख कर रहे हैं. मगर हैरानी हैरानी तब हो रही है, जब वो खटारा हो चुकी एसी जनरथ बसों के एयर कंडीशन राह चलते दगा दे रहे हैं. ऐसे में यात्रियों का सफर सुहाना होने के बजाय दर्द भरा साबित हो रहा है.

"ईटीवी भारत" ने बस से सफर कर रहे यात्रियों से उनकी समस्या को लेकर बात की. एसी बसों के चालकों ने भी अपनी समस्या बताई. देखिए अखिलेश्वर पाण्डेय की ख़ास रिपोर्ट...

यूपी रोडवेज की साधारण बसें बन रहीं आग की भट्ठी. (ETV Bharat)

गौर करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में लगभग 14000 बसें हैं. हर रोज़ लगभग 16 लाख यात्री इन बसों से सफर करते हैं. इनमें साधारण बसों की संख्या 8000 से ज्यादा है.

UP ROADWAYS BUS FIRE IN SUMMER
गर्मी में भी यात्रियों को पूरा करना है सफर. (ईटीवी भारत)
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UPSRTC की साधारण और एसी बसों में भी यात्रियों की राहत नहीं. (ईटीवी भारत)
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एसी बस चालक के छूट रहे पसीने. (ईटीवी भारत)
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UPSRTC की साधारण और एसी बसों के चालक परेशान. (ईटीवी भारत)

इसके अलावा रोडवेज की एसी जनरथ बसें, एसी आयशर बसें और शताब्दी एसी बसें शामिल हैं. एसी पिंक बसें भी संचालित हो रही हैं. इसमें अनुबंधित पवन हंस एसी बसें भी शामिल हैं.

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UPSRTC की साधारण और एसी बसों में भी यात्रियों की राहत नहीं. (ईटीवी भारत)

ऐसी स्थिति में यात्री प्रचंड गर्मी में बुरी तरह परेशान हैं. और जब वे साधारण बसों में यात्रा करते हैं, तो बाहर का जो पारा होता है उससे दो से तीन डिग्री टेंपरेचर बस के अंदर और बढ़ जाता है.

ऐसे में यात्री बस के अंदर बैठकर गांव वाला पंखा करते हुए नज़र आते हैं. कोई अपने गमछे से अपना चेहरा पोंछता दिखता है. पसीने से तरबतर यात्रियों को यात्रा पूरी करनी पड़ती है.

"ईटीवी भारत" ने इसको लेकर कई यात्रियों से बात की, तो उनका कहना था कि "गर्मी में साधारण बसों में सफर कितना मुश्किल हो रहा है. आप देख ही सकते हैं कि गर्मी कितनी पड़ रही है और बस के अंदर कितना पसीना आ रहा है. यात्रियों ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम प्रशासन से मांग की है कि जब यात्री निगम की तरफ से तय किया हुआ किराया चुका ही रहे हैं तो कम से कम साधारण बसों में अगर पर्दे ही लगा दिए जाएं और यात्रियों की सीटों पर पंख लग जाएं तो गर्मियों में भी सफर कम से कम कुछ बेहतर हो सके."

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गर्मी में भी यात्रियों को पूरा करना है सफर. (ईटीवी भारत)

एसी जनरथ बसों का फेल हो रहा एसी

"ईटीवी भारत" ने परिवहन निगम की एसी जनरथ बसों का संचालन कर रहे चालकों से भी बात की. बस ड्रॉइवरों का कहना है कि "पूरी बस तो एसी होती है, लेकिन चालक परिचालकों का केबिन नॉन एसी ही होता है. ऐसे में बस संचालन के दौरान गर्मी में बहुत ही परेशानी होती है. पसीना बहाते हुए यात्रा पूरी करनी पड़ती है. पंखा तो बस में लगा रहता है, लेकिन उससे राहत नहीं मिलती है. चालकों का कहना है कि एसी जनरथ बसों का एसी आए दिन खराब ही होता रहता है. कभी कम कूलिंग की शिकायत होती है तो कभी एसी काम ही नहीं करता है. ऐसे में यात्रियों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है. एसी बसें पूरी तरह से शीशे से कवर होती हैं. ऐसे में अगर एसी की कूलिंग कम हुई या एसी बंद हुआ तो फिर यात्रियों की यात्रा बहुत ही नारकीय है हो जाती है. जनरथ बसों का मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया जा रहा है जिससे ज्यादातर जनरथ बसों के एसी रास्ते में खराब ही हो रहे हैं. लंबी दूरी की बसों में तो ऐसा हर रोज हो रहा है."

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रोडवेज की साधारण बसें बन रहीं आग की भट्ठी. (ईटीवी भारत)
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परिवहन अधिकारियों को पता नहीं बीमारी, अब कह रहे कि कुछ होगा. (ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक

परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय का कहना है कि "यात्रियों को यात्रा में बेहतर सुविधा मिले इसका परिवहन निगम प्रशासन लगातार प्रयास करता है. जहां तक गर्मियों में साधारण बसों में यात्रियों के यात्रा करने के दौरान हो रही असुविधा की है, तो गर्मी में निश्चित तौर पर साधारण बसों से यात्रा मुश्किल हो जाती है. इसे समझा जा सकता है. यात्रियों ने जो साधारण बसों में पर्दे और पंखे लगाने का सुझाव दिया है. उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा. उच्च स्तर पर उनका फीडबैक पहुंचाया जाएगा, जिससे उन्हें सफर में सुविधा मिल सके. हमारी कई श्रेणियों की एसी बसें संचालित हो रही हैं. इसमें यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलती हैं. अब तो एसी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में जुड़ गई हैं. जहां तक बात जनरथ बसों में लगातार खराब हो रहे हैं या फिर कूलिंग कम होने की एसी की यात्रियों की शिकायतें हैं, तो इसे लेकर रोडवेज प्रशासन गंभीर है. संबंधित फर्म से जवाब तलब किया जा रहा है, साथ ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि एसी सहित पूरी बस का सही से मेंटेनेंस हो जिससे यात्रियों की यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो."

Last Updated : June 12, 2026 at 11:32 AM IST

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