यूपी रोडवेज के हजारों कर्मचारियों को राहत, अब इस 'सजा' से मिली निजात

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश, कर्मचारियों में खुशी की लहर.

up roadways employees got relief no recovery ticketing machine damage.
यूपी रोडवेज के हजारों कर्मचारियों को राहत, अब इस 'सजा' से मिली निजात. (etv bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:37 AM IST

लखनऊ: यूपी रोडवेज ने हजारों कर्चमारियों को बड़ी राहत दी है. कर्मचारियों को एक तरह की 'सजा' से बड़ी राहत मिली है. आखिर क्या है ये राहत चलिए आगे जानते हैं.

किस सजा से मिली राहत: दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने रोडवेज के हजारों परिचालकों को बड़े राहत दी है. उन्होंने आदेश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के डैमेज होने पर पहली बार में कंडक्टरों से कोई वसूली नहीं की जाएगी यानी उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. अभी तक इरादतन/गैर इरादतन ईटीआईएम मशीन (टिकटिंग मशीन) के डैमेज/खराब हो जाने की दशा में दोषी परिचालक से जुर्माने की वसूली की जाती है. अब उन्हें इससे राहत मिलेगी. प्रतिस्थापन व्यय भार अब निगम स्तर से वहन किया जाएगा.


सिर्फ इसके लिए ही दोषी माने जाएंगे: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर कहा है कि दोषी कार्मिक अगर एक वर्ष में दोबारा ईटीआईएम मशीनों को फिजकली डैमेज या क्षति पहुंचाने की घटना करता है तो इसके प्रतिस्थापन व्ययों की प्रतिपूर्ति/वसूली दोषी कार्मिक से की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रयोगकर्ता कार्मिक मशीन खो जाने की स्थिति में उसकी लापरवाही स्वतः सिद्ध मानी जाएगी. इसे ध्यान में रखकर क्षतिपूर्ति/वसूली की कार्रवाई जिम्मेदार परिचालक से की जाएगी.

फीडबैक के आधार पर मुख्यालय ने लिया फैसला: यूपीएसआरटीसी के एमडी ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार इरादतन/गैर इरादतन ईटीआईएम मशीन के खो जाने/खराब हो जाने की दशा में दोषीकर्मी से ही ईटीआईएम मशीनों को हुए फिजकल डैमेज/वसूली की जाती रही है. क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विचार के बाद मुख्यालय स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि पहली बार डैमेज/खराब होने की स्थिति में मशीनों का खर्च निगम स्तर से उठाया जाएगा.


कितनी वसूली हो सकती है: परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (आईटी) यजुवेंद्र कुमार बताते हैं कि मशीन के डैमेज होने की बात करें तो शीशे से लेकर कवर और पूरी मशीन तक डैमेज हो सकती है. अगर शीशा या कवर डैमेज हुआ तो ₹70 से लेकर ₹200 तक में दुरुस्त हो जाता है. अगर पूरी मशीन ही डैमेज हो जाती है तो जीएसटी जोड़कर ₹25000 तक की वसूली का प्रावधान है. ऐसे में अब अगर पूरी मशीन भी साल में एक बार कंडक्टर से डैमेज होती है तो 25 हजार रूपये तक के माफी हो सकती है.

