"बेटिकट" और डीजल चोरी में बर्खास्त ड्राइवर-कंडक्टरों की होगी बहाली, UPSRTC ला रहा ऐसी योजना
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बर्खास्त संविदाकर्मियों की बहाली के लिए नियम आसान किए. आर्बिट्रेशन कमेटी में सदस्यों की संख्या भी घटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 1:00 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) संविदा चालकों और परिचालकों के लिए राहत वाली योजना लाने की तैयारी में है. निगम प्रशासन ऐसे कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लौटने का एक और मौका देने जा रहा है. जिनकी छोटी गलतियों या विवादों के चलते संविदा समाप्त कर दी गई थी. यह कदम परिवहन विभाग में मैनपावर की कमी को दूर करने और अनुभवी कर्मियों को राहत देने के तौर पर देखा जा रहा है.
परिवहन निगम के प्लान के मुताबिक ऐसे संविदाकर्मी जिन्हें बस संचालन के दौरान पांच से कम बेटिकट यात्री पकड़े जाने, डीजल चोरी के आरोप या अन्य तकनीकी कारणों से बर्खास्त किया गया था, वे अब अपनी बहाली के लिए आर्बिट्रेशन कमेटी में अपील कर सकेंगे. इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली गई थी, उन्हें भी आर्बिट्रेशन कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा. आर्बिट्रेशन कमेटी के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है. पहले इस कमेटी में 5 सदस्य होते थे. अब सदस्यों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है. इससे जल्दी सुनवाई हो सकेगी.
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमर नाथ सहाय का कहना है कि परिवहन मंत्री के निर्देश पर आर्बिट्रेशन समिति में सदस्यों की संख्या पांच के बजाय तीन होगी. इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जल्द से जल्द ड्राइवरों-कंडक्टरों से संबंधित मामलों का निस्तारण हो सके. जहां तक बात संविदा चालक परिचालकों को एक बार फिर मौका देने की है तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. प्रबंध निदेशक स्तर से ही इसकी जानकारी मिल सकती है.