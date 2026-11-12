दीपावली पर यूपी रोडवेज ने रचा इतिहास: छह दिनों में एक करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर, अब छठ पूजा के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें
दीपावली पर यूपी रोडवेज की बसों से छह दिनों में एक करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया. छठ पूजा के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:24 PM IST
लखनऊ: दीपावली के पावन मौके पर अपने घर पहुंचने के लिए यात्रियों ने यूपी रोडवेज बसों का भरपूर सहारा लिया है. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, रोडवेज बसों से महज छह दिनों में एक करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है. इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अगस्त माह से दी गई मुफ्त यात्रा की सौगात का भी जमकर लाभ उठाया. परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 6 से 11 नवंबर के बीच रोजाना 14 लाख से लेकर 19.45 लाख तक यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर मुहैया कराया गया.
छठ पर्व पर पूर्वांचल के यात्रियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें: दीपावली की भीड़ संभालने के बाद अब परिवहन मंत्री ने छठ पर्व पर प्रदेश की जनता को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए कमर कस ली है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 13 नवंबर से 17 नवंबर तक प्रदेश भर में अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए. चूंकि पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पूजा का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए महानगरों से घर लौटने वाले लोगों के लिए सुव्यवस्थित इंतजाम किए जा रहे हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
बसों की फिटनेस, साफ-सफाई और स्टाफ की छुट्टियों पर निर्देश: परिवहन मंत्री ने निगम की सभी बसों को शत-प्रतिशत ऑन-रोड रखने और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी हाल में अनफिट बसों का संचालन न किया जाए और अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां मंजूर न की जाएं. यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डों और बसों में बेहतर साफ-सफाई, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र बनाने को कहा गया है. इसके साथ ही अनुबंधित बसों को भी छुट्टी न देने और सभी चालकों व परिचालकों का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट करने के सख्त आदेश जारी हुए हैं.
लगातार ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालकों को मिलेगा इंसेंटिव: त्योहारी सीजन में दिन-रात मेहनत करके अपने किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करने वाले चालक और परिचालकों की भी चांदी हो गई है. परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी है कि ऐसे कर्मठ कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना में नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा और आउटसोर्सिंग के चालक व परिचालकों को भी शामिल किया गया है. दैनिक रूप से निर्धारित औसत किलोमीटर का संचालन करने वाले हर चालक और परिचालक को 400 रुपये प्रतिदिन की दर से एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा.
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