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दीपावली पर यूपी रोडवेज ने रचा इतिहास: छह दिनों में एक करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर, अब छठ पूजा के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें

छठ पर्व के लिए 13 से 17 नवंबर तक दिल्ली, लखनऊ और कानपुर से चलेंगी अतिरिक्त बसें ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली के पावन मौके पर अपने घर पहुंचने के लिए यात्रियों ने यूपी रोडवेज बसों का भरपूर सहारा लिया है. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, रोडवेज बसों से महज छह दिनों में एक करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है. इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अगस्त माह से दी गई मुफ्त यात्रा की सौगात का भी जमकर लाभ उठाया. परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 6 से 11 नवंबर के बीच रोजाना 14 लाख से लेकर 19.45 लाख तक यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर मुहैया कराया गया.

छठ पर्व पर पूर्वांचल के यात्रियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें: दीपावली की भीड़ संभालने के बाद अब परिवहन मंत्री ने छठ पर्व पर प्रदेश की जनता को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए कमर कस ली है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 13 नवंबर से 17 नवंबर तक प्रदेश भर में अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए. चूंकि पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पूजा का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए महानगरों से घर लौटने वाले लोगों के लिए सुव्यवस्थित इंतजाम किए जा रहे हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.