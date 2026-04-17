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UP ROADWAYS मृत कर्मी के आश्रित को अब मिलेंगे 20 हजार, नहीं होगी रिकवरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि यूपीएसआरटीसी में यात्री राहत योजना लागू है. इस योजना के अंतर्गत किसी बस दुर्घटना में किसी चालक/परिचालक की मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रित को आर्थिक राहत प्रदान करने का प्राविधान किया गया है.





परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस योजना के प्रावधानों के तहत परिवहन निगम में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कार्मिक जिनकी कार्यरत रहने के दौरान किन्ही भी कारणों से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 20000 रुपए का भुगतान निगम आय से किया जाएगा. उस धनराशि का समायोजन यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना से किया जायेगा. इसके पूर्व कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आकस्मिक धनराशि प्रदान की जाती थी और बाद में उन रुपयों की उनके मासिक वेतन से कटौती की जाती थी.

परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों/कार्मिकों के लिए दिनों दिन बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला कार्मिकों के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया है. परिवहन निगम अपने चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है जिससे बस दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, लेकिन फिर भी किसी दुर्घटना में किसी चालक परिचालक की मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि उनके आश्रितों के लिए मदद का काम करेगी.