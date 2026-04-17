UP ROADWAYS मृत कर्मी के आश्रित को अब मिलेंगे 20 हजार, नहीं होगी रिकवरी
परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:47 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि यूपीएसआरटीसी में यात्री राहत योजना लागू है. इस योजना के अंतर्गत किसी बस दुर्घटना में किसी चालक/परिचालक की मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रित को आर्थिक राहत प्रदान करने का प्राविधान किया गया है.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस योजना के प्रावधानों के तहत परिवहन निगम में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कार्मिक जिनकी कार्यरत रहने के दौरान किन्ही भी कारणों से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 20000 रुपए का भुगतान निगम आय से किया जाएगा. उस धनराशि का समायोजन यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना से किया जायेगा. इसके पूर्व कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए की आकस्मिक धनराशि प्रदान की जाती थी और बाद में उन रुपयों की उनके मासिक वेतन से कटौती की जाती थी.
परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों/कार्मिकों के लिए दिनों दिन बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला कार्मिकों के हितों को ध्यान में रख कर लिया गया है. परिवहन निगम अपने चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है जिससे बस दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, लेकिन फिर भी किसी दुर्घटना में किसी चालक परिचालक की मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि उनके आश्रितों के लिए मदद का काम करेगी.
क्या बोले रोडवेज यूनियन के पदाधिकारी: रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने कहा कि परिवहन निगम में किसी कर्मचारी की दु:खद मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए रुपए 5000/- निगम से भुगतान किया जाता था, जिसका समायोजन उसके देयकों से कर लिया जाता था. ये विषय विगत माह रोडवेज परिषद ने प्रबंध निदेशक के संज्ञान में लाने पर उन्होंने इसे अति गम्भीरता से लिया और उनकी विशेष रुचि व प्रयास से निगम निदेशक मंडल की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अंतर्गत यह धनराशि ₹ 5000 से बढ़ाकर 20000 रुपए कर दी गई है. इसका लाभ सभी नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा. अब इसकी रिकवरी भी नहीं होगी. उन्होंने निदेशक मंडल और प्रबंध निदेशक का आभार व्यक्त किया.
रोडवेज कर्मचारी संघ ने एमडी का जताया आभार: उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी रजनीश मिश्रा ने कहा कि परिवहन निगम प्रबंधन ने जो फैसला लिया है निश्चित तौर पर ये मानवीय दृष्टि से उठाया गया सराहनीय कदम है. हमारे चालक-परिचालक की असमय मृत्यु के बाद त्वरित सहायता राशि 5000 रुपए उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बाद में मृतक के वेतन से वसूल लिया जाता था, जो कहीं से भी मानवीय नहीं था. रोडवेज कर्मचारी संघ ने इसे लेकर प्रबंधन से अनुरोध किया था कि इस रिकवरी को बंद किया जाए, साथ ही महंगाई इतनी है कि ₹5000 में अंतिम संस्कार भी होना मुश्किल है. ऐसे में इस धनराशि को ₹10000 या ₹20000 तक किया जाए. उन्होंने परिवहन मंत्री और निदेशक मंडल के साथ ही प्रबंध निदेशक का आभार व्यक्त किया.
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