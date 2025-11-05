यूपी रोडवेज के 16 हजार संविदा चालकों का बढ़ेगा मानदेय; उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तैयार कर रहा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा संविदा चालक हैं. जिनको 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वर्तमान में भुगतान किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 12:03 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम संविदा चालकों को बहुत जल्द बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहा है. परिवहन निगम प्रशासन संविदा चालकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. पिछले काफी समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी.
उत्तर प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा संविदा चालक हैं. जिनको 2.6 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वर्तमान में भुगतान किया जाता है. अन्य राज्यों में संविदा ड्राइवर का भुगतान इससे कहीं ज्यादा है. ऐसे में अब 3 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से पारिश्रमिक देने की तैयारी हो रही है. इससे संविदा चालकों का वेतन काफी बढ़ जाएगा. उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
रोडवेज बसों से लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाले संविदा चालकों का तो वेतन काम चलाऊ हो भी जाता है, लेकिन कम दूरी की बसें चलाने वाले संविदा चालकों के घर की रोजी-रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार संविदा चालकों की तरफ से परिवहन निगम प्रशासन से वेतन बढ़ाने को लेकर गुहार लगाई गई.
कई बार ज्ञापन देकर संगठनों की तरफ से मांग भी की गई, धरने प्रदर्शन भी हुए, लेकिन संविदा चालकों की वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई. अब 16 हजार से अधिक संविदा चालकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है.
परिवहन निगम के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें भविष्य में संविदा चालकों के वेतन में बढ़ोतरी की जा सके. वर्तमान में 2.6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से चालकों को जो भुगतान किया जाता है, उसे बढ़ाकर करीब 3 रुपए प्रति किलोमीटर किया जा सकता है.
सूत्र ये भी बताते हैं कि कई राज्यों में संविदा चालकों को उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा प्रति किलोमीटर वेतन का भुगतान होता है. ऐसे में संविदा चालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रस्ताव तैयार हो रहा है जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी की जा सके.
परिवहन निगम के अधिकारी बताते हैं, इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन, ऐसा होगा जरूर. प्रस्ताव पर मुहर लगेगी तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को बड़ी सहूलियत मिलेगी. वर्तमान में संविदा चालकों के औसत वेतन भुगतान की बात की जाए तो यह 15 से 17 हजार के बीच ही होता है. प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 5 से 10 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
ये भी पढ़ेंः यूपी रोडवेज: लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए चली AC बस, 15 दिनों तक ट्रॉयल, जानिए किराया-शेड्यूल