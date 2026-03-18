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यूपी रोडवेज का फरमान: संविदा चालकों-कंडक्टर की हादसे में मौत पर परिजनों की मदद ऐसे होगी, रिकवरी नहीं की जाएगी

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश.

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यूपी रोडवेज. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:37 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ऐसे परिवारों को राहत देने जा रहा है जिनके अपने बस संचालन करते हुए या अन्य किसी दुघर्टना में घायल होने के बाद असमय काल के गाल में समा गए हैं. अब यूपीएसआरटीसी प्रशासन योजना बना रहा है कि अगर नियमित चालक परिचालक की तरह ही संविदा या आउटसोर्स चालक परिचालक की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए दिए जाने वाली धनराशि की वेतन से कोई रिकवरी न की जाए. अभी तक परिवहन निगम का नियम है कि अंतिम क्रिया के लिए तत्काल 5000 रूपए की धनराशि निगम की तरफ से चालक परिचालक के परिजनों को उपलब्ध कराई जाती है. इसके बाद उनके वेतन से किश्तों में रिकवरी कर ली जाती है, लेकिन अब परिवहन निगम 5000 रुपए के बजाय तत्काल सहायता के रूप में 10000 रुपए उपलब्ध कराएगा और इस पैसे की रिकवरी भी नहीं की जाएगी.


हित में कई योजनाएं तैयार हो रही: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम चालक परिचालकों के हित में तमाम योजनाएं बना रहा है. कई योजनाएं लागू भी की जा चुकी हैं. इनमें चालक परिचालकों का मानदेय बढ़ाया जाना शामिल है. उनका बीमा शामिल है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में पहली बार किसी तरह के डैमेज पर परिचालकों से किसी तरह की कोई वसूली नहीं किया जाना शामिल है. अब परिवहन निगम ह्यूमन ग्राउंड पर चालक परिचालकों के लिए एक और योजना बना रहा है.

अभी तक क्या व्यवस्था थी: इस योजना का मकसद है कि अगर किसी चालक परिचालक के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके परिवार को कुछ हद तक राहत दी जाए और इसके बदले में मृतक चालक या परिचालक के वेतन से किसी तरह की कोई रिकवरी न की जाए. दरअसल, वर्तमान में अगर किसी चालक या परिचालक की मृत्यु होती है तो परिजनों को चालक या परिचालक के अंतिम संस्कार के लिए मौके पर 5000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन ये किसी तरह की मदद नहीं होती है, बल्कि जब मृतक चालक या परिचालक का वेतन बनता है तो उसी से रिकवरी कर ली जाती है.



एमडी ने दिया यह आदेश: हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह के सामने एक ऐसा ही मामला आया. यह सुनते ही वे चौंक गए कि किसी भी ड्राइवर कंडक्टर के देहांत पर उसके परिवार को ₹5000 तो तत्काल उपलब्ध करा दिए जाते हैं लेकिन बाद में रिकवरी भी कर ली जाती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी योजना लागू की जाए जिससे अगर किसी ड्राइवर कंडक्टर के साथ असमय कोई दुर्घटना होती है तो मौके पर अंतिम संस्कार के लिए 10000 उपलब्ध कराए जाएं. इस धनराशि की रिकवरी भी न की जाए, क्योंकि यह मानवता के नाते मदद होनी चाहिए.




प्रधान प्रबंधक कार्मिक ने लिखा पत्र: परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह के निर्देश के बाद प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) अंकुर विकास ने इस बाबत परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक अजय जौहरी को पत्र लिखा है. इस पत्र में जिक्र है कि अभी तक नियमित चालक परिचालकों के परिजनों को निधन के वक्त अंतिम संस्कार के लिए ₹5000 उपलब्ध कराए जाते थे और बाद में उसकी रिकवरी भी की जाती थी. अब इसे बढ़ाकर ₹10000 कर दिए जाएं और इसकी रिकवरी भी न की जाए, साथ ही संविदा और आउटसोर्स चालक परिचालकों को भी इसमें शामिल किया जाए.



परिवहन निगम में कितने चालक और परिचालक

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 3294 नियमित चालक हैं, जबकि 16,203 संविदा के ड्राइवर हैं. नियमित परिचालक 2,831 हैं, जबकि संविदा पर 16,345 परिचालकों की तैनाती है. 4,690 आउटसोर्स परिचालक हैं. कुल मिलाकर परिवहन निगम में संविदा चालक परिचालकों की संख्या 37,238 है.


रोज लाखों यात्री करते हैं यात्रा: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 14 हजार से ज्यादा बसों का बेड़ा है. इन बसों में अनुबंधित बसें भी शामिल हैं. रोजाना प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों के लिए इन बसों से 16 लाख से 17 लाख यात्री सफर करते हैं. पीएम गति शक्ति मिशन के तहत हजारों गांवों को इस साल रोडवेज बस सेवाओं से सेवित किया जाएगा जिससे हर गांव बस सेवा से कनेक्ट हो जाएगा. यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी. इसके लिए संविदा पर ड्राइवर और आउटसोर्स से कंडक्टरों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है.



प्रबंध निदेशक क्या बोले: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि चालक परिचालक के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए₹10000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाए. उनके वेतन से किसी तरह की रिकवरी न की जाए. वर्तमान में ₹5000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन बाद में वेतन से रिकवरी होती है, यह सही नहीं है. इसके साथ ही अभी तक इसमें नियमित चालक परिचालक ही शामिल थे, अब संविदा और आउटसोर्स चालक परिचालकों को भी शामिल करने का प्लान है. बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा.



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