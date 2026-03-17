UP ROADWAYS में संविदा पर ड्राइवर बनने का मौका, इस दिन से 250 पदों के लिए करें आवेदन
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र में होगी भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 8:37 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र में संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी. 250 चालकों के लिए खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए तीन दिवसीय रोजगार मेला लगेगा. अयोध्या रोड के कमता स्थित अवध बस स्टेशन पर 23, 24 व 25 मार्च को मेला आयोजित किया जाएगा. इस दौरान इच्छुक अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज और कुछ शर्तो के साथ आवेदन कर सकते हैं.
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होगी: लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठ पास है. आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष 6 माह से अधिकतम 40 वर्ष तक है. अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम पांच फुट तीन इंच होना चाहिए. भारी वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस हो और कम से कम दो वर्ष पुराना होना चाहिए. इन्हीं शर्तो के साथ संविदा पर ड्राइवर बनने वाले लोग आवेदन कर सकेंगे.
क्या सुविधाएं मिलेंगी: हर वर्ष परिवार को फ्री यात्रा का पांच पारिवारिक यात्रा पास मिलेगा.
दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद फिक्स वेतन 17 हजार से 20 हजार तक मिलना तय.
लाने होंगे ये प्रपत्र
- दो वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- तीन पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आधार, पैनकार्ड की फोटो कॉपी
आलमबाग बस अड्डे पर खराब हुई जनरथ बस: आलमबाग बस स्टेशन पर यात्रियों को लेकर जनरथ बस जैसे ही आगे बढ़ी, उसका क्लच प्लेट बैठ गया. इसके अलावा उसके पहिये भी जाम हो गए. बस को किनारे करने में बस स्टेशन के कर्मचारियों के पसीने छूट गए. बस अड्डे से लेकर बाहर तक जाम लग गया. बसों की मेंटेनेंस को लेकर यह बड़ा सवाल है. अवध डिपो के एआरएम सत्यनारायण चौधरी का कहना है कि बस की बैटरी बैठने की समस्या आई थी. कुछ देर में बस को दुरुस्त कर लिया गया था.
जानकारी के मुताबिक अवध डिपो की एसी जनरथ बस यूपी 33 एटी 4835 आलमबाग से बनारस तक जाती है. सोमवार को भी यह बस यात्रियों को लेकर जैसे ही आगे बढ़ी क्लच प्लेट बैठ गई और चारों पहिए जाम हो गए. दो मिनट में ही जनरथ बस की बैटरी भी उतर गई. प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर जाने के लिए बस आगे बढ़ी ही थी दो मिनट बाद बस की बैटरी भी बैठ गई. बस स्टार्ट भी नहीं हो रही थी. रास्ता जाम होने से अन्य बसें भी बाहर नहीं निकल पा रही थीं. इससे प्रयागराज, आजमगढ़, बनारस, दिल्ली जाने वाली जनरथ बसें फंस गईं. कर्मचारियों ने बस को धक्के मारकर किनारे करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए.
बस स्टेशन पर खड़े यात्रियों को मदद के लिए बुलाया गया तब जाकर बस बमुश्किल थोड़ी दूर आगे बढ़ पाई. इस दौरान करीब एक घंटे तक बस स्टेशन से एसी बसें बाहर नहीं निकल पाईं. कर्मचारियों ने मैकेनिक बुलाकर बस सही कराई. डेढ़ घंटे के बाद फिर से बस को रूट पर भेजा गया.
प्राइवेट हाथों में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी: अवध डिपो के वर्कशॉप को करीब डेढ़ साल पहले प्राइवेट हाथों में दिया गया था. मकसद था कि एसी बसों की मेंटेनेंस में सुधार आए. अवध डिपो के साथ ही 18 अन्य डिपो को भी प्राइवेट हाथों में सौंपा गया है. तब यह तर्क दिया गया था कि कार्यशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण परिवहन निगम की बसों में मेंटेनेंस की समस्या देखने को मिल रही है. प्राइवेट कंपिनयां अच्छी क्वालिटी के साथ बसों की मेंटेनेंस करेंगी. जनरथ बसों खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए अफसरों की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
आमिर जावेद बने कैसरबाग डिपो के शाखा अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ शाखा कैसरबाग डिपो में अनुबंधित और निगम के चुनाव सोमवार को कैसरबाग बस स्टेशन पर संपन्न हुआ. चुनाव अधिकारी दानिश उमर की देखरेख में संपन्न हुए चुनाव में शाखा अध्यक्ष आमिर ज़ावेद व शाखा मंत्री शिव नारायण को चुना गया. बेचू लाल को कोषाध्यक्ष और निगम में शाखा अध्यक्ष साजिद अली, शाखा मंत्री अनिल अवस्थी व कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार को चुना गया. शाखा सह मंत्री सर्वेश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष उत्तम शर्मा को व संयुक्त मंत्री अशोक कुमार को चुना गया.
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