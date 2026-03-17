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UP ROADWAYS में संविदा पर ड्राइवर बनने का मौका, इस दिन से 250 पदों के लिए करें आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र में संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी. 250 चालकों के लिए खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए तीन दिवसीय रोजगार मेला लगेगा. अयोध्या रोड के कमता स्थित अवध बस स्टेशन पर 23, 24 व 25 मार्च को मेला आयोजित किया जाएगा. इस दौरान इच्छुक अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज और कुछ शर्तो के साथ आवेदन कर सकते हैं.







न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होगी: लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठ पास है. आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष 6 माह से अधिकतम 40 वर्ष तक है. अभ्यर्थी की लंबाई न्यूनतम पांच फुट तीन इंच होना चाहिए. भारी वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस हो और कम से कम दो वर्ष पुराना होना चाहिए. इन्हीं शर्तो के साथ संविदा पर ड्राइवर बनने वाले लोग आवेदन कर सकेंगे.





क्या सुविधाएं मिलेंगी: हर वर्ष परिवार को फ्री यात्रा का पांच पारिवारिक यात्रा पास मिलेगा.

दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद फिक्स वेतन 17 हजार से 20 हजार तक मिलना तय.





लाने होंगे ये प्रपत्र



