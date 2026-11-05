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AI तकनीक से चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर बस सेवाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से संचालित होंगी. इससे यात्रियों को समय पर बस सेवाएं मिलेंगी और बसों का संचालन भी बेहतर हो सकेगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को नई तकनीक से जोड़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिपो प्रबंधन और बस संचालन नियोजन प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण पहल की गई है. ₹30 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए टेंडर इनवाइट किए गए हैं. यह परियोजना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है.





उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश की बस सेवाओं का एकीकृत और वैज्ञानिक नियोजन होगा. परिवहन निगम वर्तमान में अपने 120 डिपो के माध्यम से लगभग 14,300 बसों का संचालन करता है, जिनसे प्रतिदिन 17 लाख से अधिक यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इस नई प्रणाली के माध्यम से सभी डिपो की समय-सारिणी को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समन्वित किया जाएगा. AI तकनीक यात्रियों की मांग, मार्गों की उपयोगिता, यात्रा के समय एवं उपलब्ध बसों का विश्लेषण कर प्रत्येक मार्ग पर बसों की उचित संख्या और आदर्श फ्रीक्वेंसी निर्धारित करने में सहायता करेगी.



उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए किसी मार्ग पर यात्रियों की मांग के अनुसार हर 15 मिनट पर बस की आवश्यकता होने पर अलग-अलग डिपो की बसों का समय इस प्रकार तय किया जा सकेगा कि यात्रियों को नियमित अंतराल पर सेवाएं उपलब्ध हों. इससे विभिन्न डिपो की बसों का आपसी समन्वय बढ़ेगा और पूरे प्रदेश में उपलब्ध बसों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा.





परियोजना से होने वाले लाभ

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस परियोजना से अधिक नियमित बस सेवाएं, यात्रियों की मांग के अनुसार उचित अंतराल पर बसों का संचालन, जिससे प्रतीक्षा समय कम करने में सहायता मिलेगी. बेहतर फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीय सेवाओं से अधिक यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित किया जा सकेगा. यात्रियों की आवश्यकता और यात्रा के रुझानों के आधार पर बसों की संख्या, मार्ग और समय-सारिणी का वैज्ञानिक निर्धारण होगा. बसों की यात्री क्षमता के बेहतर उपयोग व यात्री संख्या में वृद्धि से निगम की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी. बसों, ईंधन और मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग कर संचालन लागत को अनुकूलित किया जा सकेगा. बसों के रखरखाव, सर्विसिंग, मरम्मत और चालकों-परिचालकों की ड्यूटी का डिजिटल प्रबंधन होगा.मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से बसों के संचालन और डिपो के प्रदर्शन की केंद्रीकृत निगरानी की जा सकेगी.





परिवहन मंत्री ने बताया कि यह परियोजना परिवहन निगम की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी. प्रदेश के सभी डिपो की बस सेवाओं का एकीकृत नियोजन, बेहतर फ्रीक्वेंसी और मांग आधारित संचालन निगम की कार्यक्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. इससे एक ओर यात्रियों को अधिक सुविधाजनक एवं विश्वसनीय सेवाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर बसों के बेहतर उपयोग, यात्री संख्या में वृद्धि और परिचालन दक्षता से निगम का राजस्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी. परिवहन निगम की बढ़ी हुई आय और परिचालन बचत का उपयोग यात्रियों को और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा.





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