यूपी में रोडवेज बस चालकों की एक सजा होगी माफ; पहला एक्सीडेंट होने पर नहीं की जाएगी रिकवरी, जानिए क्या है तैयारी

लखनऊ : परिवहन निगम अपने सभी ड्राइवरों को बड़ी सहूलियत देने जा रहा है. अब पहली बार पहले एक्सीडेंट होने पर उनसे कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी. इस योजना को लागू करने पर अभी मंथन चल रहा है. परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार ड्राइवरों को जल्द ही यह राहत दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों की फ्लीट लगातार बढ़ती जा रही है. बसों की संख्या 14000 से ऊपर पहुंच गई है. इन बसों से रोजाना 17 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं. इसी के साथ दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है.

संविदा चालकों को होती है ज्यादा परेशानी : पिछले साल की तुलना में इस साल हादसे बढ़े हैं. ड्राइवर से रिकवरी के भी निर्देश हैं. दुर्घटना होने पर सबसे ज्यादा परेशानी संविदा चालकों को होती है. उनका वेतन पहले ही बहुत कम होता है. ऐसे में अगर कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो रिकवरी के रूप में उन्हें हजारों रुपये अपने वेतन से कटवाने होते हैं. इससे उनकी समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में अब परिवहन निगम में ड्राइवरों को सहूलियत देने का प्लान तैयार किया है. इससे संविदा और नियमित दोनों चालकों को फायदा होगा.

पहला हादसा होने पर मिलेगी माफी : यात्रा के दौरान परिवहन निगम की बसों से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इसके बाद परिवहन निगम की तरफ से दुर्घटनाग्रस्त हुई बस के एवज में चालक से रिकवरी की जाती है. यह रिकवरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि चालक को नौकरी करना भी मुश्किल हो जाता है. बस में हुए टूट-फूट के पूरे नुकसान की भरपाई उन्हें ही करनी पड़ती है. ऐसे में अब परिवहन निगम प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए पहली दुर्घटना करने पर ड्राइवर से कोई रिकवरी नहीं करने की योजना बनाई है. पहली दुर्घटना होने पर उन्हें माफ कर दिया जाएगा.

इस वजह से दी जाएगी छूट : अधिकारियों का तर्क है कि जान-बूझकर कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता है. ज्यादातर दुर्घटनाएं सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों को बचाने के चक्कर में ही होती हैं. इसके लिए सीधे तौर पर चालकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि कई बार उनकी कोई गलती होती ही नहीं है. ऐसे में यह नियम लागू होता है तो परिवहन निगम के ड्राइवर पूरी ईमानदारी से नौकरी करेंगे.