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यूपी रोडवेज के संविदा चालकों और कंडक्टरों की नौकरी के मामले अब ऐसे हल होंगे

आर्बिट्रेशन समिति में अब पांच की जगह होंगे तीन मेंबर होंगे, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दी जानकारी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:28 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने संविदा चालक/परिचालकों के अनुबन्ध क्रियान्वयन पर विवाद की स्थिति में आर्बिट्रेशन समिति नामित किये जाने के संबंध में नये प्रावधान किए हैं. अब इस समिति में पांच की जगह तीन मेंबर होंगे. परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि चालकों/परिचालकों की संविदा सेवा को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए परिवहन निगम ने आर्बिट्रेशन समिति में बदलाव करने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि काफी संख्या में चालकों/परिचालकों के अनुबंध संबंधी प्रकरण सामने आ रहे थे, जिनके निस्तारण में काफी समय लग रहा था.



अभी तक क्या व्यवस्था थी: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के तहत आर्बिट्रेशन एक्ट-1996 की धारा-10 (1) के अनुसार पांच सदस्यीय आर्बिट्रेशन समिति का गठन किया जाता था, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त), क्षेत्र के वरिष्ठतम सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक विधि अधिकारी शामिल होते थे. नये बदलाव के अनुसार अब क्षेत्रीय प्रबंधक के अलावा ऊपर वर्णित अधिकारियों में से कोई दो अधिकारी को शामिल करते हुए समिति का गठन किया जाएगा. इससे आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरणों में तेजी आयेगी और समय से चालक और परिचालकों का प्रकरण हल हो जाएगा.


32 चालन प्रशिक्षण केन्द्र के लिए एक अप्रैल से होगा आवेदन

परिवहन विभाग ने योग्य चालक मुहैया कराने के लिए प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और रखरखाव, पारदर्शितापूर्ण पर्यवेक्षण के लिए पोर्टल डेवलप किया है. पोर्टल https://uptransport.upsdc.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. आवेदकों के आवेदन प्रपत्र सभी अनिवार्य अभिलेखों के साथ उक्त पोर्टल पर स्वीकार होंगे.



ऐसे कर सकते हैं आवेदन: राज्य परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्ष किंजल सिंह ने बताया कि इच्छुक और अर्ह आवेदक चालन प्रशिक्षण केंद्र की अर्हता व अन्य शर्तों के क्रम में अपना आवेदन डेवलप किये गये पोर्टल पर एक अप्रैल को दोपहर 12 बजे से प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों में कुल 32 रिक्तियां हैं. बलिया में रिक्तियों की संख्या चार, कानपुर नगर और बदायू में तीन-तीन, महराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बलरामपुर में दो-दो और रामपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, बहराइच, फर्रूखाबाद, चन्दौली, फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती में एक-एक रिक्तियां हैं.


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