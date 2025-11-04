यूपी रोडवेज: लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक आज से AC बस का संचालन, 15 दिनों तक ट्रॉयल, जानिए किराया-शेड्यूल

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:44 AM IST

लखनऊ: दुधवा घूमने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर. अब आपको लखनऊ से सीधे दुधवा के लिए एसी बस मिल जाएगी. हालांकि अभी यह व्यवस्था 15 दिनों के लिए ही है. बस सेवा आज से लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से शुरू होगी. अगर यूपी रोडवेज को इसके रिजल्ट अच्छे मिले तो यह सेवा नियमित भी की जा सकती है.

पर्यटन मंत्री ने भेजा था प्रस्ताव: दरअसल, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह को एक प्रस्ताव भेजा था. इसमें लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक एसी बस चलाने का सुझाव दिया गया था. इस प्रस्ताव पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित 2X2 बाईपास बस सेवा संचालित कराने के आदेश दिए हैं. आज से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 दिनों के लिए ये एसी बस सेवा शुरू होने जा रही है.



लखनऊ से दुधवा के लिए कब मिलेगी बस: अपर मुख्य सचिव व परिवहन निगम की चेयरमैन अर्चना अग्रवाल और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने जानकारी दी है कि अवध डिपो से यह नई वातानुकूलित बस सेवा प्रारंभ की जा रही है. लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से सुबह आठ बजे चलकर सीतापुर बाईपास, लखीमपुर बाईपास होते हुए ये बस दोपहर 13:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचेगी. वापसी में बस दुधवा नेशनल पार्क से दोपहर 14:30 बजे प्रस्थान कर लखीमपुर बाईपास, सीतापुर बाईपास से होते हुए रात आठ बजे लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन पहुंचेगी. इस सेवा के माध्यम से लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क जाने वाले आम नागरिकों और पर्यटकों को आरामदायक वातानुकूलित बस सेवा का सफर करने को मिलेगा.


किराया कितना होगा: एसी बस के लिए किराया भी तय कर दिया गया है. इस बस का प्रति व्यक्ति किराया 487 रुपए होगा. 227 किलोमीटर की दूरी यह बस तय करेगी. बस पूरी तरह से एसी होगी.

यह पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राजधानी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. सफल संचालन के बाद इस सेवा को नियमित रूप से संचालित किए जाने पर विचार किया जाएगा.-अमरनाथ सहाय, परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता



