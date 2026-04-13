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UP के 49 बस स्टेशन होंगे चमाचम, UPSRTC की बड़ी प्लानिंग, यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की परियोजना को मिली स्वीकृति.

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UP के 49 बस स्टेशनों का होगा रि डेवलपमेंट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 8:09 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर फेज-2 बस स्टेशन विकास परियोजना को स्वीकृति मिल गई है. इसके तहत प्रदेश के 49 प्रमुख बस स्टेशनों का री डिवेलपमेंट किया जाएगा. इन बस स्टेशनों को आधुनिक, विश्वस्तरीय और बहुउद्देश्यीय बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. परियोजना के अंतर्गत जल्द ही डेवलपर्स के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.


पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होंगे: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत बनने वाले इन बस स्टेशनों में स्वच्छता, सुरक्षा और डिजिटल सूचना प्रणाली की बेहतर व्यवस्था होगी. इसके साथ ही सुव्यवस्थित पार्किंग, वाणिज्यिक परिसर और सहायक सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे स्मार्ट और टिकाऊ अवसंरचना विकसित की जा सके. उन्होंने बताया कि यह परियोजना डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें राज्य सरकार पर कोई प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय नहीं आएगा. निजी निवेश के माध्यम से बस स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जबकि भूमि का स्वामित्व परिवहन निगम के पास रहेगा. आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा



रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे: ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी. यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी.



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