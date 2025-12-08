ETV Bharat / state

योगी सरकार का तोहफा; यूपी रोडवेज 37 हजार ड्राइवर-कंडक्टर की बढ़ी सैलरी, जानिए अब कितने पैसे मिलेंगे?

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने शुरू की नवीन उत्तम, नवीन उत्कृष्ट प्रतिधारण/वफादारी प्रोत्साहन योजना, 1 जनवरी से होगी लागू

यूपी रोडवेज ड्राइवर.
यूपी रोडवेज ड्राइवर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 8:57 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 9:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर्स को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. योगी सरकार ने वेतन बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे चालक-परिचालक काफी खुश हैं. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम एक जनवरी से 37 हजार से अधिक संविदा ड्राइवर और कंडक्टर्स को पुनरीक्षित दर से वेतन देगा. उन्होंने बताया कि सिटी बस सेवा के ड्राइवर-कंडक्टर के मानदेय में 10-10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है. सिटी बस सेवा के ड्राइवर कंडक्टर को अब 2.18 की जगह अब 2.28 रुपये प्रति किमी दर से भुगतान होगा. वहीं, प्रदेश भर अन्य क्षेत्रों के चालकों को 2.20 प्रति किमी दर से भुगतान होगा. परिचलाकों को 2.16 रुपये प्रति किमी दर से भुगतान होगा. यानी 14 पैसे प्रति किमी दर से मानदेय बढ़ा है.

नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजनाः परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की निरन्तर सेवा और परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है. उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी और 66000 किलोमीटर की दूरी पूरी किया जाना जरूरी है. वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना कारित न की गयी हो. योजना के अन्तर्गत ड्राइवर का वेतन 14687 रुपये, प्रोत्साहन 4000 रुपये अर्थात कुल देय 18,687 रुपये भुगतान किया जाएगा. वहीं, कंडक्टर्स को वेतन 14418 रुपये, प्रोत्साहन 4000 रुपए यानी कुल देय 18,418 रुपए देय होगा. योजना में चयनित होने के बाद माह में 22 दिन डयूटी और 5000 किलोमीटर बस परिचालन किया जाना होगा.

नवीन उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजनाः मंत्री ने बताया कि नवीन उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए चालकों को दो वर्ष की लगातार सेवा और परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है. इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन डयूटी और 78000 किलोमीटर की दूरी पूरी किया जाना जरूरी है. वित्तीय वर्ष में कोई दुर्घटना न किया हो. योजना के अन्तर्गत चालक के लिए वेतन 14687 और प्रोत्साहन 7000 रुपए मिलाकर 21687 रुपये भुगतान होगा. परिचालक के लिए पारिश्रमिक 14418, प्रोत्साहन 7000 रुपए होगा. कुल देय 21418 रुपए देय होगा. योजना में चयनित होने के बाद माह में 24 दिन डयूटी और 6000 किलोमीटर बस परिचालन किया जाना होगा.

प्रतिधारण/वफादारी प्रोत्साहनः इस योजना के अन्तर्गत सबसे पुराने संविदा चालकों को वरिष्ठता के आधार पर संविदा चालकों को प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा. वरिष्ठता के आधार पर 20 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 1500 रुपये व 10 वर्ष पुराने संविदा चालकों को 750 रुपया मासिक भगुतान किया जायेगा. अतिरिक्त भुगतान 24 दिन या अधिक डयूटी करने और न्यूनतम 6000 किलोमीटर संचालित करने वाले और 50 प्रतिशत लोडफैक्टर की अनिवार्यता पूरी करने वाले संविदा चालक/परिचालक को 4000 रुपये की दर से अतिरिक्त भुगतान होगा. 50 प्रतिशत लोडफैक्टर की अनिवार्यता पूरी न करने पर प्रभावी प्रोत्साहन राशि 2/3 भाग का भुगतान होगा.

परिवहन निगम को भी काफी लाभ होगाः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 16,203 ड्राइवर और 16,345 संविदा परिचालकों की तैनाती है. 4690 आउटसोर्स परिचालक हैं. कुल मिलाकर परिवहन निगम में संविदा चालक परिचालकों की संख्या 37,238 है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि योजना लागू होने से निश्चित तौर पर चालक परिचालक बस संचालन के प्रति और भी ज्यादा ईमानदारी दिखाएंगे, जिससे परिवहन निगम को भी काफी लाभ होगा. चालक परिचालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है.

इसे भी पढ़ें- यूपी रोडवेज के हजारों कर्मचारियों को राहत, अब इस 'सजा' से मिली निजात

Last Updated : December 8, 2025 at 9:06 PM IST

TAGGED:

ROADWAYS DRIVER SALARY INCREASED
UPSRTC CONDUCTOR SALARY INCREASED
UP ROADWAYS EMPLOYEES SALARY
यूपी रोडवेज में बढ़ी सैलरी
UPSRTC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.