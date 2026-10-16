यूपी में सड़क हादसे, एटा में बुजुर्ग महिला की मौत, उन्नाव में दो बुजुर्गों ने दम तोड़ा
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजन रो-रोकर बेहाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:07 AM IST
एटा/उन्नाव: यूपी में गुरुवार को अलग-अलग सड़क हादसों में महिला समेत 3 बुजुर्गों की मौत हो गई. एटा में बुजुर्ग महिला कार की चपेट में आ गई. महिला की मौत हो गई. वहीं, उन्नाव में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
एटा में वाहन की चपेट में आई वृद्धा
कासगंज के गंजडुंडवारा निवासी 80 वर्षीय सरवरी बेगम गंभीर रूप से बीमार थीं. परिजन उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ लेकर जा रहे थे. गुरुवार, 15 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उनकी इको कार एटा से अलीगढ़ की ओर जा रही थी. इसी दौरान सुन्ना नहर के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कार में सवार लोग घायल हो गए.
दुर्घटना में सरवरी बेगम पत्नी मुजम्मिल, जेहरा पत्नी राहत मियां, नासिर हुसैन, नाजिया, सायर और कार चालक अल्ताफ पुत्र छोटे घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया. मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने सरवरी बेगम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य पांच घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया.
थाना प्रभारी संदीप सिंह राणा ने बताया कि हादसे में 80 वर्षीय सरवरी बेगम की मौत हुई है, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
उन्नाव में तेज रफ्तार बाइक ने दो बुजुर्गों को रौंदा
उन्नाव के पुरवा-मिर्रीखेड़ा मार्ग पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से खेत की रखवाली कर रहे दो बुजुर्गों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, मिर्रीखेड़ा गांव निवासी रामआसरे (65) और पश्चिमटोला निवासी रामशंकर (60) गुरुवार रात करीब नौ बजे पुरवा-मिर्रीखेड़ा मार्ग के किनारे बैठकर अपने खेतों में खड़ी फसल की रखवाली कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने दोनों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बुजुर्ग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.
ग्रामीण दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पुरवा लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने रामआसरे को मृत घोषित कर दिया. रामशंकर की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि, उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई. एक ही हादसे में दो बुजुर्गों की जान जाने से उनके परिवारों में मातम छा गया.
बाइक छोड़कर भागा चालक, पहचान में जुटी पुलिस
हादसे के बाद बाइक सवार युवक अपना वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया. अब वाहन के आधार पर चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उसे पकड़कर हादसे के संबंध में पूछताछ की जा सके. कोतवाली प्रभारी भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि घटनास्थल पर मिली बाइक के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है. तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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