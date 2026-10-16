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यूपी में सड़क हादसे, एटा में बुजुर्ग महिला की मौत, उन्नाव में दो बुजुर्गों ने दम तोड़ा

यूपी में सड़क हादसे. ( etv bharat )

एटा/उन्नाव: यूपी में गुरुवार को अलग-अलग सड़क हादसों में महिला समेत 3 बुजुर्गों की मौत हो गई. एटा में बुजुर्ग महिला कार की चपेट में आ गई. महिला की मौत हो गई. वहीं, उन्नाव में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



एटा में वाहन की चपेट में आई वृद्धा

कासगंज के गंजडुंडवारा निवासी 80 वर्षीय सरवरी बेगम गंभीर रूप से बीमार थीं. परिजन उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ लेकर जा रहे थे. गुरुवार, 15 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उनकी इको कार एटा से अलीगढ़ की ओर जा रही थी. इसी दौरान सुन्ना नहर के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कार में सवार लोग घायल हो गए.



दुर्घटना में सरवरी बेगम पत्नी मुजम्मिल, जेहरा पत्नी राहत मियां, नासिर हुसैन, नाजिया, सायर और कार चालक अल्ताफ पुत्र छोटे घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया. मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने सरवरी बेगम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य पांच घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया.