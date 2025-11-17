दुखद; फर्रुखाबाद और हमीरपुर सड़क हादसे में महिला और दो चचेरे भाइयों की मौत
फर्रुखाबाद कायमगंज में रविवार रात बेकाबू अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी थी टक्कर. हमीरपुर में तेज रफ्तार बस ने महिला को रौंदा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 11:02 AM IST
फर्रुखाबाद/हमीरपुर : कायमगंज थाना क्षेत्र और हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्रों में हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में महिला समेत तीन लोगों की जान चली गई. दोनों हादसे बेकाबू रफ्तार की वजह से हुई.
कायमगंज कोतवाली प्रभारी मदन चतुर्वेदी ने बताया कि कायमगंज–कम्पिल मार्ग पर जिजपुरा गांव के पास दुर्घटना की खबर मिली थी. दुर्घटनास्थल पर पहुंचे राम रतन व अवधेश ने बताया कि रायपुर निवासी अतुल शाक्य (29) के साथ नीतीश पारिवारिक शादी में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटने के लिए बाइक से कायमगंज रेलवे स्टेशन जा रहा था. कायमगंज–कम्पिल मार्ग पर जिजपुरा गांव के पास सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी. दुर्घटना में दोनों चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों और पुलिस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने अतुल को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल नीतिश को जिला अस्पताल लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. ने नीतीश को भी मृत घोषित कर दिया.
कोतवाली प्रभारी मदन चतुर्वेदी के मुताबिक दोनों युवक दिल्ली में काम करते थे. अपने-अपने परिवार में सबसे छोटे थे. अतुल की शादी को दो साल हुए थे. जबकि नीतीश की अभी शादी नहीं हुई थी. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
हमीरपुर में बेकाबू स्लीपर बस ने महिला को रौंदा, मौके पर मौत
कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव के पास तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने सड़क किनारे जा रही महिला को रौंद दिया. हादसे में महिला तथा उसके साथ चार मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई. बस की चपेट में आकर एक ग्रामीण भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवे पर जाम लगा दिया.
सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार झलोखर गांव निवासी अनीता (38) पत्नी रामबाबू साहू खेत से बकरियां लेकर घर लौट रही थीं. छौंकर तालाब के सामने हमीरपुर की दिशा से तेज रफ्तार में आ रही दिल्ली जाने वाली डबल डेकर बस ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया. अनीता और तीन बकरियों की मौके पर मौत हो गई. इसके अलावा खेतों से लौट रहे रामावतार प्रजापति (40) पुत्र मन्नी भी बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल रामावतार को जिला अस्पताल भेजा गया है. दुर्घटना में एक पड्डा भी मर गया और भैंस घायल हुई है. हादसे के बाद चालक बस छोड़ कर भाग गया है.
