यूपी में रोड एक्सीडेंट; उन्नाव में पलटी बस 30 यात्रियों में 11 घायल, बरेली में नदी में गिरी कार 5 घायल, अमेठी सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत

उन्नाव/बरेली/हमीरपुर/अमेठी: यूपी में एक ही दिन में चार जिलों में सड़क हादसा हो गया जिसमें 24 लोग घायल हो गए. उन्नाव में तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 11 चोटिल हो गए. बरेली में बैगुल नदी में गिरी कार 5 युवक घायल. हमीरपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें 7 श्रमिक घायल हो गए. वहीं अमेठी में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ में टकरा गई. हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए.

उन्नाव में सड़क हादसा: जिले के दही चौकी क्षेत्र के पुरवा रोड पर दरोगा खेड़ा गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. उन्नाव से पुरवा–मौरावां रूट पर चल रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 11 लोग चोटिल हो गए. सूचना मिलते ही दही चौकी पुलिस और स्थानीय टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि ज्यादातर घायलों को हाथ-पैर व सिर में चोटें आई हैं, जबकि दो की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

बता दें कि घायल यात्रियों की पहचान अंशुमान गौतम (बछोरा), कीर्ति सिंह (मोरवा), सुनीता दीक्षित (खुड़ी), आरती (मगतखेड़ा), मैनुद्दीन (पुरवा), अजय सिंह (मौरव्वा), रिंकी (लोहली), दुर्गेश और रेखा के रूप में हुई है. शेष घायलों का उपचार बिछिया सीएचसी में किया जा रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार बस किसी गड्ढे में उतरने के बाद बेकाबू होकर पलट गई.

बरेली में दर्दनाक एक्सीडेंट: बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में बहेड़ी रोड पर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तेज रफ्तार एक स्विफ्ट डिज़ायर कार अनियंत्रित होकर बैगुल नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गहरे पानी में जा गिरी. हादसे में कार में सवार 5 युवक घायल हो गए. जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कार ग्राम खेड़ा सराय से ग्राम मानपुर की ओर जा रही थी. कार में सवार सभी 5 युवक शीशगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा सराय के निवासी हैं। घायलों की पहचान कासिम (25), कार चला रहे आदिल (20), फरमान (20), सलमान (21) और गुड्डू (28) के रूप में हुई है. ये सभी युवक सामान लेने के लिए मानपुर जा रहे थे.

पुलिस को सूचना दी गई, शीशगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल युवकों को कार से बाहर निकाला. घायलों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया.

हमीरपुर रोड एक्सीडेंट में कई श्रमिक घायल: कुरारा थाना क्षेत्र के डामर निवासी ट्रैक्टर चालक अजय पुत्र ज्ञान सिंह यादव शुक्रवार सुबह ट्रॉली में श्रमिकों को बैठाकर अपने गांव जा रहा था. शीतलपुर से करीब 200 मीटर आगे पहुंचते ही ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से भिड़ गया. जोरदार टक्कर से ट्रॉली का प्रेशर ऊपर उठ गया और उसमें बैठे श्रमिक खाई में गिरकर घायल हो गए.