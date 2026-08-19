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बदायूं में सड़क हादसे में तीन की मौत, कानपुर में डंपर ने युवक को रौंदा

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों को सूचना दी.

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यूपी में सड़क हादसे. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 11:55 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 4:02 PM IST

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बदायूं/कानपुर/बहराइच/शाहजहांपुर: यूपी में मंगलवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. बदायूं में देर रात 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. अचानक कुत्ते के सामने आने से अनियंत्रित हुई कार एक्सप्रेसवे पर पलट गई. हादसे में दो महिलाओं की मौकें पर और एक की अस्पताल में मौत हो गई. वहीं, कानपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई.

बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात करीब तीन बजे किमी नंबर 175 के पास एक कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया. इससे अनियंत्रित होकर कार पलट गई. हादसे में कार सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक समेत सात लोग घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. एक घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि कार में नौ लोग सवार थे. सभी अलग-अलग परिवारों के बताए जा रहे हैं. ये कार रुपैडिया नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी.

किमी नंबर 175 के पास अचानक सड़क पर कुत्ता आ गया. उसे बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई. हादसे में नेपाल के जिला डांग निवासी दीपना खात्री (32 वर्ष) पत्नी नेमबहादुर और विपना सुनमगर (32) पत्नी विशाल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं चालक दीपक ओली (28), पुष्पा (40), ज्ञान बहादुर मल्ल (22), यादव पोडे (22), विनोद (2), सिमोन (10) और एक अज्ञात व्यक्ति घायल हुआ है. सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. अज्ञात घायल ने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। पुलिस के मुताबिक मृतका विपना सुनमगर के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने रैपिडो सवार को रौंदा
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने मेडिकल उपकरण ले जा रही रैपिडो स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण सड़क हादसे में स्कूटी पर सवार बर्रा निवासी 30 वर्षीय फैजान की पहिये के नीचे आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि प्रांजुल मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि फरार डंपर चालक की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

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हादसे ने ली मासूम की जान (Photo Credit; ETV Bharat)

बहराइच में रफ्तार के कहर ने ली छात्र की जान

बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह स्कूल जा रहे 13 वर्षीय छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा सिंगिंहा के पास राजी चौराहा मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार मैक्स वाहन ने साइकिल सवार छात्र को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों ने घायल छात्र को तत्काल सीएचसी महसी पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महसी चौकी प्रभारी दिवाकर मिश्रा ने बताया कि फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है.

शाहजहांपुर में दो कांवरिए हादसे में घायल
शाहजहांपुर में सड़क हादसे में दो कांवरिया घायल हो गए हैं. खुटार क्षेत्र के गांव धनसिंहपुर के कांवड़िए ट्रैक्टर-ट्राली से जा रहे थे. कल रात खुटार-पुवायां रोड पर अठकोना गांव की मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी. घायल कांवरियों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 4:02 PM IST

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