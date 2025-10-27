ETV Bharat / state

यूपी में रोड एक्सीडेंट: हरदोई में मां और बेटे की मौत, झांसी में 1 महिला ने दम तोड़ा

बरेली/झांसी: यूपी में सोमवार को दो जिलों में सड़क हादसों में 3 की मौत हो गई. पहले हादसे में बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह रोड एक्सीडेंट हो गया. जिसमें हरदोई के रहने वाले मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक अन्य हादसे में झांसी समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेरा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर खाई में पलट गया. यहां 1 महिला की मौत हो गई जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए.





बरेली में मां-बेटे की गई जान: हरदोई का रहने वाला अर्पण पांडे अपनी मां, मनोरमा पांडे के साथ सोमवार सुबह कार में हरदोई से मुरादाबाद के लिए निकले. क्षेत्राधिकारी फरीदपुर, संदीप सिंह ने बताया, बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के तिसुआ के पास बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार के सामने अचानक एक जानवर आ गया और उसे बचाने के चलते तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर करती हुई दूसरी साइड में सामने से आ रही डीसीएम में जा घुसी. कार और डीसीएम की टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरा डीसीएम के नीचे घुस गया और कार में सवार हरदोई के रहने वाले अर्पण पांडे और उनकी मां मनोरमा पांडे की मौके पर ही मौत हो गई. मामले की जांच की जा रही है.





झांसी में पलटा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर: यूपी के झांसी समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेरा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर खाई में पलट गया. जिनमें लगभग 60 लोग सवार थे. हादसे में 1 महिला की मौत हो गई. जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.