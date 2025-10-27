यूपी में रोड एक्सीडेंट: हरदोई में मां और बेटे की मौत, झांसी में 1 महिला ने दम तोड़ा
झांसी में श्रद्धालुओं से भरा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर खाई में पलटा, बरेली में लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा.
बरेली/झांसी: यूपी में सोमवार को दो जिलों में सड़क हादसों में 3 की मौत हो गई. पहले हादसे में बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह रोड एक्सीडेंट हो गया. जिसमें हरदोई के रहने वाले मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक अन्य हादसे में झांसी समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेरा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर खाई में पलट गया. यहां 1 महिला की मौत हो गई जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए.
बरेली में मां-बेटे की गई जान: हरदोई का रहने वाला अर्पण पांडे अपनी मां, मनोरमा पांडे के साथ सोमवार सुबह कार में हरदोई से मुरादाबाद के लिए निकले. क्षेत्राधिकारी फरीदपुर, संदीप सिंह ने बताया, बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के तिसुआ के पास बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार के सामने अचानक एक जानवर आ गया और उसे बचाने के चलते तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर करती हुई दूसरी साइड में सामने से आ रही डीसीएम में जा घुसी. कार और डीसीएम की टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरा डीसीएम के नीचे घुस गया और कार में सवार हरदोई के रहने वाले अर्पण पांडे और उनकी मां मनोरमा पांडे की मौके पर ही मौत हो गई. मामले की जांच की जा रही है.
झांसी में पलटा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर: यूपी के झांसी समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेरा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरा दो ट्राली वाला ट्रैक्टर खाई में पलट गया. जिनमें लगभग 60 लोग सवार थे. हादसे में 1 महिला की मौत हो गई. जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि हादसे में धौरका गांव निवासी सीता (28) की मौत हो गई. वह अपने 4 साल के बेटे डुग्गू को गोद में लिए थी. बच्चा सुरक्षित है. वहीं 24 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी खतरे से बाहर हैं.
घायलों की पहचान धौरका निवासी रिंकी कुमारी (26), पंकज कुशवाहा (26), सोना (38), राघवेंद्र (32), वंदना (18), वंदना (28), यश (11), गंभीर (12), मीठी (12), शकुंतला (53), सहोदरा (40), जयंती (29) समेत अन्य हुई.
