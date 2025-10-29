ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे: बदायूं और प्रयागराज में 3 की मौत, मिर्जापुर में 9 महिला कबड्डी खिलाड़ी घायल

बदायूं-प्रयागराज हादसे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मिर्जापुर की घायल खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यूपी के बदायूं और मिर्जापुर में सड़क हादसा.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 29, 2025

Updated : October 29, 2025

बदायूं/मिर्जापुर/प्रयागराज: जिले के बरेली-आगरा राजमार्ग पर कछला स्थित पेट्रोल पंप के निकट मंगलवार की रात 12.30 बजे के आस-पास, रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई. इसमें आईटीबीपी के जवान सहित 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 यात्री घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया. बता दें कि आगरा डिपो की बस यात्रियों को लेकर हल्द्वानी उत्तराखंड जा रही थी. वहीं, मिर्जापुर में सिलेंडर से लदे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी. इसमें 9 महिला कबड्डी खिलाड़ी घायल हो गईं. प्रयागराज में कार ने बाइक में टक्कर मार दी. इस वजह से एक की मौत हो गई.


1. बदायूं एक्सीडेंट: बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ. जिसमें आइटीबीपी के जवान धर्मेंद्र कुमार (46) पुत्र गुलाब सिंह निवासी गोरधना जनपद मैनपुरी व हाकिम सिंह (45) पुत्र बाबूलाल की मौत हो गई.

जबकि बस में सवार कंडक्टर रामौतार (55) पुत्र रामेश्वर आगरा, गोपाल शर्मा (67) पुत्र सुरेन्द्र शर्मा अलीगढ़, अंजू (18) पुत्री गोपाल शर्मा अलीगढ़, तनवी (18) पुत्र अब्दुल बरेली, अफरीद (19), एकनाव (55) पुत्र ब्रजराज बरेली, दीपाली (21) पत्नी दत्ता रे सोलापुर महाराष्ट्र, सूरज (21) पुत्र सहदेव, कमला देवी (45) पत्नी रामचन्द्र घायल हो गईं.

उझानी के क्षेत्राधिकारी डॉ. देवेन्द्र कुमार ने बताया कि दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.


2. मिर्जापुर में हादसा: जनपद में देहात कोतवाली के जसोवर पहाड़ी के पास मंगलवार देर शाम सिलेंडर से भरी ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी. ऑटो में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से 9 महिला कबड्डी खिलाड़ी घायल हो गईं. सभी घायल खिलाड़ियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चार की हालत गम्भीर होने पर बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

देहात कोतवाली प्रभारी अमित मिश्रा ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायल सभी महिला खिलाड़ियों को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया. एडिशनल एएसपी नितेश कुमार के मुताबिक यह सभी महिला खिलाड़ी अपने कोच के साथ कानपुर से मिर्जापुर के बीएचयू साउथ कैंपस जा रहे थे.


3. प्रयागराज में कार ने बाइकों में मारी टक्कर: प्रयागराज में चौफटका पुल पर तेज रफ्तार कार ने कई बाइको में टक्कर मार दी, जिससे 1 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए. चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया लेकिन जाते-जाते उसकी नंबर प्लेट वहीं गिर गई. कैंट इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नंबर प्लेट के आधार पर कार मालिक का पता लगाया जा रहा है. घायलों में एक रोहित कुशवाहा जो कि मुंडेरा का रहने वाला है उसकी मौत हो गई. घायलों का इलाज चल रहा है.

मिर्जापुर सिलेंडर से भरी ट्रक टकराई
प्रयागराज रोड एक्सीडेंट
BADAUN ROAD ACCIDENT
ACCIDENT IN MIRZAPUR
UP ROAD ACCIDENT

