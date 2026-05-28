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यूपी में औरैया और बुलंदशहर में सड़क हादसे, दारोगा समेत चार की मौत, कई घायल

औरैया/बुलंदशहर: यूपी में बुधवार को अलग-अलग सड़क हादसे हुए. जनपद औरैया में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में जीप को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में उप निरीक्षक दिनेश भदौरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेड कांस्टेबल सुरेश और सिपाही मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई.



औरैया में हादसा: जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 9:30 बजे पुलिस टीम औरैया के फ्लाईओवर बाईपास क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रही थी. इसी दौरान इटावा की ओर से तेज गति में आ रहे एक डंफर ने सड़क किनारे खड़ी पुलिस जीप में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया और पलट गया. हादसे में जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.



आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायल पुलिसकर्मियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने उप निरीक्षक दिनेश भदौरिया (58 वर्ष), निवासी फतेहपुर आगरा, को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल हेड कांस्टेबल सुरेश निवासी हमीरपुर तथा सिपाही मनोज निवासी झांसी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इटावा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंफर ने खड़ी पुलिस गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ा. उन्होंने बताया कि मृतक दरोगा के परिजनों को सूचना दे दी गई है. हादसे में डंपर चालक मुनीम, निवासी मथुरा, को भी मामूली चोटें आई हैं.



बुलंदशहर में तीन की मौत: बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में मेरठ-बदायूं हाईवे पर बीती रात भीषण सड़क हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई. गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के छपरावत के पास मेरठ-बदायूं हाईवे पर एक तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित हो कर पलट गई. इस भीषण सड़क हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख़्स घायल हो गया. हादसे में शिवम, दीपक और आर्यन की मौत हो गई. वहीं, विशाल घायल हो गया. उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चारों दोस्त बीती रात अपने गांव से मथुरा और खाटू श्याम गुलावठी होते हुए जा रहे थे.इस दौरान हादसे का शिकार हो गए.

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