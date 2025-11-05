यूपी में सड़क हादसा; उन्नाव में 3 सगे भाइयों की मौत, कानपुर में गंगा नहाने जा रहे 2 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान, 9 घायल
कुल 5 की मौत, 9 घायल, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही.
उन्नाव/कानपुर: यूपी के उन्नाव और कानपुर में सड़क हादसा हो गया. उन्नाव में बिहार कस्बे के हाईवे बाईपास पर मोटरसाइकिल की सामने से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप से टक्कर हो गई. हादसे में 3 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कानपुर में सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी पड़ने पर ऑटो अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे जाकर पलट गया जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
उन्नाव में सड़क हादसा: मंगलवार की रात लगभग 11 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 सगे भाई सचिन (25), छोटू (18) और अरुण राजपूत (30) पुत्र रघुनाथ लोध, निवासी बखतखेड़ा, थाना मौरावां, किसी काम से निकले. जैसे ही उनकी बाइक बिहार कस्बे के हाईवे बाईपास पर पहुंची. तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार सड़क पर दूर जा गिरे.
सूचना मिलते ही थाना बिहार प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी सुमेरपुर भेजा गया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. सीओ बीघापुर मधुपनाथ ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कानपुर में 2 की मौत 9 घायल: कानपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना बिठूर रोड पर नवशीलधाम चौकी के पास हुई. बुधवार को गंगा स्नान के लिए बिठूर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक खुले नाले में जा गिरा. ऑटो पलटने से उसमें सवार यात्री नाले में फंस गए.
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया. एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार के अनुसार, मृतकों की पहचान कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र की संता (35) और मंगलपुर थाना क्षेत्र के गोलू (20) के रूप में हुई है.
ये लोग हुए घायल: हादसे में जो 9 लोग घायल हुए हैं, उनमें प्रवेशिका (15) बिलासपुर, संध्या (15) मुकुटपुर, मोहित (9) मुकुटपुर, कस्तूरी (40) हंसपुर, रघुवीर (14) बिलासपुर, नंदिनी (11) मुकुटपुर, शैलेंद्र (22) मंगलपुर, हिमांशु (11) बिलासपुर और प्रशांत (17) बिलासपुर शामिल हैं. सभी का कानपुर के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है।
