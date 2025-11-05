ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; उन्नाव में 3 सगे भाइयों की मौत, कानपुर में गंगा नहाने जा रहे 2 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान, 9 घायल

उन्नाव/कानपुर: यूपी के उन्नाव और कानपुर में सड़क हादसा हो गया. उन्नाव में बिहार कस्बे के हाईवे बाईपास पर मोटरसाइकिल की सामने से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप से टक्कर हो गई. हादसे में 3 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कानपुर में सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी पड़ने पर ऑटो अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे जाकर पलट गया जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

उन्नाव में सड़क हादसा: मंगलवार की रात लगभग 11 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 सगे भाई सचिन (25), छोटू (18) और अरुण राजपूत (30) पुत्र रघुनाथ लोध, निवासी बखतखेड़ा, थाना मौरावां, किसी काम से निकले. जैसे ही उनकी बाइक बिहार कस्बे के हाईवे बाईपास पर पहुंची. तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार सड़क पर दूर जा गिरे.

सूचना मिलते ही थाना बिहार प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी सुमेरपुर भेजा गया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. सीओ बीघापुर मधुपनाथ ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी.