लखनऊ इकाना स्टेडियम में IPL मैच के दौरान इन प्रमुख मार्गों पर बंदिशें, जानें पार्किंग और रूट की पूरी जानकारी
इकाना स्टेडियम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कैंट की तरफ से आने वाले वाहन कटाई पुल से डायवर्ट किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 5:10 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रविवार को होने वाले आईपीएल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है, लेकिन स्टेडियम पहुंचने से पहले आपको शहर की नई ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. मैच के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने शहीद पथ और आसपास के मार्गों पर कड़े डायवर्जन लागू किए हैं.
इकाना के आस पास लगने वाले जाम से बचने और आपका सफर सुगम बनाने के लिए पुलिस ने रूट से लेकर पार्किंग तक की विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है. यदि आप 26 को मैच देखने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले इस ट्रैफिक प्लान को जरूर देख लें.
रोडवेज और व्यवसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन-
- शहीद पथ: मैच के दौरान रोडवेज और अन्य सभी व्यावसायिक वाहन (छोटे-बड़े) प्रतिबंधित रहेंगे.
- वैकल्पिक मार्ग: व्यावसायिक वाहन अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे, जबकि निजी कारों और किराए की टैक्सी पर कोई रोक नहीं है.
- सुल्तानपुर रोड: सुल्तानपुर रोड से आने वाले वाहन अमूल तिराहा से और अर्जुनगंज/कैंट की तरफ से आने वाले वाहन कटाई पुल से डायवर्ट किए जाएंगे.
सिटी बस और ऑटो/ई-रिक्शा के नियम-
- सिटी बसें: बसें चलेंगी, लेकिन शहीद पथ पर हुसड़िया और सुशांत गोल्फ सिटी के बीच इनका स्टॉपेज नहीं होगा. ये सड़क की दाईं ओर चलेंगी.
- ऑटो/ई-रिक्शा: शहीद पथ और इसकी सर्विस रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.
- वैकल्पिक मार्ग: अर्जुनगंज की तरफ से आने वाले ई-रिक्शा/ऑटो अहिमामऊ से बाएं मुड़कर पीएचक्यू, यूपी-112, मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे.
- सुल्तानपुर रोड से आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा लूलू मॉल की तरफ जाकर सवारी उतारेंगे.
- अहिमामऊ के 500 मीटर के दायरे में कहीं भी सवारी न बैठाएं और न ही उतारें.
पार्किंग व्यवस्था (सबसे महत्वपूर्ण)-
- स्टेडियम के पास अवैध पार्किंग पर क्लैंप लगाने और टोइंग की कार्रवाई की जाएगी.
- पास धारक: अहिमामऊ से एचसीएल की तरफ जाकर वाटर टैंक तिराहा से प्लासियों मॉल के पास चिन्हित पार्किंग में वाहन पार्क करें.
बिना पास वाले वाहन-
- एचसीएल होते हुए जाएंगे, जहां प्लासियों मॉल की पार्किंग में जगह मिलने पर वाहन पार्क करें. पार्किंग फुल होने पर वाटर टैंक तिराहे से एचसीएल के बीच पार्किंग व्यवस्था होगी.
- दोपहिया वाहन: अहिमामऊ से एचसीएल तिराहा होते हुए प्लासियों मॉल के पीछे पार्क किए जाएंगे.
दर्शकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश
- एंट्री टाइम: मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले प्रवेश शुरू हो जाएगा. अंतिम प्रवेश दूसरी पारी के मध्य तक ही होगा, इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी. स्टेडियम से बाहर जाने पर दोबारा प्रवेश (Re-entry) की अनुमति नहीं है.
- निषेध: सिक्के, ईयरफोन, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना मना है.
- सवारी के लिए: पीएचक्यू/यूपी-112 मुख्यालय के पीछे वाली सड़क पर अस्थाई 'पिक एंड ड्रॉप' स्टैंड बनाया गया है.
- सुरक्षा: ड्यूटी कार्ड या वैध टिकट के बिना स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है.
यातायात पुलिस की जनता से अपील-
पीक आवर से बचें: मैच 19:30 बजे शुरू होगा, ऐसे में शाम 18:00 बजे से रात 20:00 बजे के बीच का समय पीक आवर होगा. दर्शकों से अपील है कि वे इस समय से पहले या बाद में आने का प्रयास करें.
वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग: जो स्थानीय लोग मैच देखने नहीं जा रहे हैं, उनसे अपील है कि वे स्टेडियम की तरफ न जाकर अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.
प्रो-टिप: टिकट पर एक QR कोड दर्ज होगा, जिसे स्कैन करके आप पार्किंग स्थलों का विवरण और मैप देख सकते हैं. अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका जरूर उपयोग करें.
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