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लखनऊ इकाना स्टेडियम में IPL मैच के दौरान इन प्रमुख मार्गों पर बंदिशें, जानें पार्किंग और रूट की पूरी जानकारी

इकाना स्टेडियम के पास यातायात पुलिस ने लगाए सख्त मार्ग परिवर्तन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रविवार को होने वाले आईपीएल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है, लेकिन स्टेडियम पहुंचने से पहले आपको शहर की नई ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. मैच के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने शहीद पथ और आसपास के मार्गों पर कड़े डायवर्जन लागू किए हैं. इकाना के आस पास लगने वाले जाम से बचने और आपका सफर सुगम बनाने के लिए पुलिस ने रूट से लेकर पार्किंग तक की विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है. यदि आप 26 को मैच देखने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले इस ट्रैफिक प्लान को जरूर देख लें. रोडवेज और व्यवसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन- ​शहीद पथ: मैच के दौरान रोडवेज और अन्य सभी व्यावसायिक वाहन (छोटे-बड़े) प्रतिबंधित रहेंगे. वैकल्पिक मार्ग: व्यावसायिक वाहन अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे, जबकि निजी कारों और किराए की टैक्सी पर कोई रोक नहीं है. ​सुल्तानपुर रोड: सुल्तानपुर रोड से आने वाले वाहन अमूल तिराहा से और अर्जुनगंज/कैंट की तरफ से आने वाले वाहन कटाई पुल से डायवर्ट किए जाएंगे.

सिटी बस और ऑटो/ई-रिक्शा के नियम- ​ सिटी बसें: बसें चलेंगी, लेकिन शहीद पथ पर हुसड़िया और सुशांत गोल्फ सिटी के बीच इनका स्टॉपेज नहीं होगा. ये सड़क की दाईं ओर चलेंगी.

बसें चलेंगी, लेकिन शहीद पथ पर हुसड़िया और सुशांत गोल्फ सिटी के बीच इनका स्टॉपेज नहीं होगा. ये सड़क की दाईं ओर चलेंगी. ऑटो/ई-रिक्शा: शहीद पथ और इसकी सर्विस रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

शहीद पथ और इसकी सर्विस रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. ​वैकल्पिक मार्ग: अर्जुनगंज की तरफ से आने वाले ई-रिक्शा/ऑटो अहिमामऊ से बाएं मुड़कर पीएचक्यू, यूपी-112, मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे.

अर्जुनगंज की तरफ से आने वाले ई-रिक्शा/ऑटो अहिमामऊ से बाएं मुड़कर पीएचक्यू, यूपी-112, मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे. ​सुल्तानपुर रोड से आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा लूलू मॉल की तरफ जाकर सवारी उतारेंगे.

​अहिमामऊ के 500 मीटर के दायरे में कहीं भी सवारी न बैठाएं और न ही उतारें.

